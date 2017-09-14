Ученые предсказали новый ледниковый период

По мнению ученых, современный климат очень похож на тот, который существовал на Земле тысячу лет назад. Эксперты уверены, что сейчас температура медленно идет на спад и в ближайшие десятилетия наступит малый ледниковый период.

Как отмечает геофизик, доктор геолого-минералогических наук УрО РАН Дмитрий Демежко, если посмотреть график за последние сто лет, можно увидеть, что средняя температура воздуха медленно, с перепадами, но повышается. Эксперт отметил, что за последнюю тысячу лет климат на Земле сильно изменился, передает Ura.ru.

Так, после потепления в Средневековье наступил малый ледниковый период. В начале же XX века температура воздуха снова стала повышаться и сейчас она напоминает показатели начала прошлого тысячелетия. При этом, Демежко подчеркнул, что если рассматривать характер климата за последние десять лет, то картина изменений выглядит иначе.

Эксперт отметил, что с этой точки зрения отчетливо просматривается постоянное снижение температуры воздуха. По его прогнозам, в ближайшие десятилетия на Земле может снова наступить малый ледниковый период.



Ранее ученые заявили о том, что к началу следующего столетия климатические условия на Земле необратимо изменятся. В связи с повышением среднегодовой температуры лик Земли преобразится.

По мнению исследователей, удержать уровень повышения глобальной температуры всего на два градуса Цельсия можно будет только в том случае, если Америка и Европа до конца века продемонстрируют нулевой рост объема выбросов парниковых газов в атмосферу. В ином случае, уверены исследователи, температура на Земле повысится на 3-5 градусов. А это уже грозит мировой катастрофой.