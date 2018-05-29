На Марсе найдено пригодное для жизни место

Ученые нашли точку на Марсе, пригодную для поиска следов жизни. По мнению астробиологов из Эдинбургского университета, это район вблизи обнаруженных на Красной планете высохших озер.



Доказательств того, что Марс был обитаемым, на сегодняшний день нет. Однако ученые уверены, что на планете существовали условия, пригодные для жизни. Космическим аппаратам удалось разглядеть с орбиты высохшие речные долины, разветвленные русла и характерные для озер осадки.

По мнению ученых, самое подходящее место для поиска следов микроорганизмов, живших миллиарды лет назад, – богатые железом породы вблизи древних высохших озер. Вода существовала там 4100-3500 миллионов лет назад, когда Марс обладал плотной атмосферой, препятствующей проникновению губительной солнечной радиации.

Как утверждают исследователи, озерные отложения соответствуют окислительно-восстановительной среде, пригодной для бактерий с анаэробным метаболизмом. Они же подходят для процесса превращения погибших организмов в ископаемые.

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Когда в феврале 2021 года на поверхность Марса спустится марсоход нового поколения Mars 2020, у него будет иметься своего рода летающий помощник, которого можно назвать термином "марсокоптер". Разрабо... #Марс pic.twitter.com/sn1MhoPx5l — Окна (@8vec8) 20 мая 2018 г.

Подтвердить свои догадки ученые смогут не раньше 2020 года. NАSА планирует запустить на Красную планету ровер, по конструкции аналогичный марсоходу Curiosity. Исследователи уверены, что успех будущей миссии зависит от правильного выбора места посадки. Планетоход займется астробиологическими исследованиями древних пород и поиском следов жизни, пишет издание Science Alert.