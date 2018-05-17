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Hi-tech

Что надо знать об ICO: темная сторона рынка

Фото: pixabay.com
 Большинство проектов проводят ICO за один – два месяца. Пишут о white-листах, KYC для клиентов, собирая данные и создавая раздутый ограниченный спрос. Проекты не успевают появиться, как тут же забываются. Масса скам-проектов, десятки тысяч потерявших деньги людей. О темной стороне рынка ICO и его подводных камнях рассказали основатели IT-проекта Tkeycoin DAO, которые считают, что поверхностный анализ ныне не дает никаких гарантий. 
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КОМАНДА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ ИЛИ КАК ЕЕ НАРИСОВАТЬ

Эксперты уверены, что отсутствие публичной команды свидетельствует о мошенничестве, но и ее наличие не значит ровным счетом ничего.

Возможности рынка безграничны:

  • Одни рисуют лица команды, создавая новых людей
  • Другие покупают мертвые души или паспорта, после чего "рисуют личностей"
  • Покупаются и готовые аккаунты в LinkedIN, Facebook
  • Третьи копируют с уже состоявшихся проектов или выставляют фото актеров, публичных личностей, преподавателей университетов, выдавая их за разработчиков

В связи с этим верификация команды усложнилась: авторитетные ICO-листы требуют видео-подтверждение. Поэтому среди мошеннических ICO большую популярность набирают "совместные пулы" в даркнете. Мошенники предлагают реальным людям представиться участниками команды на условиях разделения прибыли 50/50. На деле лицо команды – это множество составляющих, начиная со службы поддержки, дизайна сайтов, количества обновлений, способа ведения бизнеса, стиля, бренда, подачи информации и заканчивая самим продуктом.

Фото: pixabay.com

GITHUB, MVP ЗА 15 МИНУТ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Сегодня программный код проекта является первым показателем успешности. Проект публикует его на GitHub – веб-сервисе для размещения кода IT-проектов. Проверить код на уникальность можно обычным поиском в интернете. Публикация кода – весомый аргумент. Однако объективно оценить это доказательство честной работы команды трудно.

Создание токена – более простой процесс: здесь нет нужды заимствовать коды из определенного протокола. Нужно лишь следовать стандартным шаблонам блокчейна, например, использовать платформу Ethereum, которая позволяет создавать собственные токены. Благодаря ей появился ряд компаний, предоставляющих услуги по созданию токенов и базового MVP.

На практике группа людей организовывает проект с подставными лицами и прочими фиктивными аргументами, которые вызывают доверие аудитории. Они создают по шаблону изготовление кода токена по стандарту ERC-20 (Ethereum), публикуют свой 10-20 строчный код на GitHub. Далее создается хайп и позиционирование компании как имеющей MVP и команду экспертов. Ошеломленные пользователи отправляют свою валюту на кошелек псевдопроекта, после чего ICO заканчивается, а проект испаряется.

Фото: pixabay.com

ПЛАТИТЕ ДЕНЬГИ – ПОЛУЧИТЕ ICO

Консалтингом ICO-проектов занимается каждая компания, которая ранее занималась продвижением бизнеса. Вы можете заказать "ICO под ключ": платите деньги и за вас все сделают – легально и даже по договору.

Вам подберут команду, выберут надежную юрисдикцию под проведение эмиссии, продумают маркетинговые компании, помогут с созданием токена и базового продукта. Собрать команду и создать MVP может практически каждый.

BITCOINTALK КАК ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ ICO

Год назад обсуждение проекта на авторитетном форуме о блокчейн и криптовалютах Bitcointalk считалось показателем надежности. Скажем, мнение пользователя с рангом Sr. Member или Hero Member решало судьбу проекта. Если же о вас напишет Legendary или VIP – ваш проект на вершине пьедестала.

Сегодня старый добрый Bitcointalk ушел в коммерцию. Десятки тысяч пользователей предлагают оставить отзыв на форуме за деньги. Чтобы определить надежность проекта, нужно руководствоваться не только распространенными "мануалами" с перечнем готовых правил, по которым создаются скам-проекты – важно учитывать все доступные для изучения факторы. Стартап – это либо самобытный принципиально новый проект, основатели которого лишь начинают изучать рынок и учатся на своих ошибках, либо технологически продвинутый проект, разработанный крупной компанией.

17 мая 2018, 16:54

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