"Росатом" создает "беспилотные" суда для Арктики
Как рассказали в центре, безэкипажное судовождение в
настоящее время является наиболее перспективным направлением применения IT в сфере
водного транспорта. Создание "беспилотного" корабля позволит заметно улучшить
конструкцию корпуса, отказаться от надстройки и разместить в носовой части
грузовой трюм.
Немаловажно и то, что специалисты смогут оптимизировать соотношения размерений судна, не опасаясь негативного влияния сильной качки на членов экипажа, а также убрать системы обеспечения жизнедеятельности. "Также можно увеличивать площади грузовых отсеков и сроки плавания судна", – добавил представитель РФЯЦ-ВНИИЭФ.
На сегодняшний день большая доля расходов на водном транспорте приходится на инфраструктуру жизнеобеспечения экипажа. При этом до 80% всех ЧП на судах происходит из-за человеческого фактора. Ущерб от ошибок в судовождении составляет около 1,5 миллиона долларов ежедневно.
"И это закладывается в стоимость судна, – отметил собеседник РИА Новости. – На безэкипажном судне вместо людей будут приборы, которые обеспечивают передачу, получение сигнала, диагностику, мониторинг систем корабля и так далее, это должно дать экономический эффект, особенно в трудных условиях арктического региона".
Добавим, что создание "беспилотного" корабля для арктических широт – это совместный проект РФЯЦ-ВНИИЭФ, Крыловского государственного научного центра и Института океанологии имени Ширшова РАН. Планируется, что в ближайшее время проект "беспилотного" корабля будет представлен в Агентстве стратегических инициатив.
Что касается роли Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики в рамках данного проекта, то он занимается разработкой цифровой модели безэкипажного судна, моделированием с учетом погодных условий и географических особенностей.
В области создания безэкипажных судов, помимо России, разработки ведут Великобритания (реализация проекта намечена на 2019 год) и Норвегия (к концу этого года хочет запустить проект для речных перевозок). Работы в этом направлении ведут также Нидерланды, Франция, Китай и группа компаний в Евросоюзе.
В России разработка технологий безэкипажного судовождения идет в отношении научно-исследовательских, спасательных, транспортных и другого рода судов. Это направление является одной из составляющих Национальной технологической инициативы "Маринет", в которой говорится, что Россия должна получить приоритет в создании и применении технологий безэкипажного судовождения гражданского назначения.
Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики является крупнейшим в стране учреждением, которое занимается сложными задачами оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Он был основан в 1946 году и с тех пор внес огромный вклад в создание ядерного щита страны. Здесь, в частности, были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.
Женщина приехала в Россию
Ролик мужчина опубликовал на своей странице в cоцсети
Дмитрий Клейман решил выговориться
Актриса призналась, что поступила некрасиво