Археолог выяснил способ строительства египетских пирамид
В своем исследовании "Египетская бритва Оккама: равноденствия и выравнивание пирамиды" американский археолог, специалист по древнеегипетским архитектурам Глен Дэш уверяет, что ровное расположение стен пирамид Гизы вдоль сторон света было достигнуто через отслеживание теней в день осеннего равноденствия.
Стороны египетских пирамид расходятся под почти идеальным прямым углом, совпадающим с углом между линиями запад-восток и север-юг. Ученые предполагали, что этого удалось добиться через отслеживание положения Полярной звезды или тени от солнца, однако точный метод оставался неизвестным.
Дэш предположил, что египтяне использовали самый древний астрономический инструмент – гномон. Своеобразные солнечные часы, служившие для определения высоты Солнца и направления истинного меридиана.
В 2016 году ученый провел эксперимент, в ходе которого наблюдал за передвижением тени по мере того, как Солнце перемещалось с востока на запад. Он помечал положение ее кончика через равные промежутки времени и в конце дня получил гладкую кривую. При этом точки пересечения кривой с кругом, очерченным вокруг гномона, оказались точками прямой, протянувшейся с запада на восток.
"Выявленная кривая имеет незначительное отклонение от сторон света – эта погрешность соответствует ошибке, допущенной при строительстве пирамид, что частично подтверждает нашу теорию", – отмечает исследователь.
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