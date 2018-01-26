Египетские пирамиды оказались обманом

Американские ученые из Института исследований Древнего Египта доказали, что пирамиду Хеопса построили люди. Об этом они рассказали в научном журнале Science Alert.

Оказалось, что легендарная идеальная геометрия знаменитой гробницы фараона – всего лишь обман. При строительстве Великой пирамиды Гизы архитекторами и рабочими был допущен ряд ошибок, в результате чего ее основание не представляет из себя идеального квадрата, каким она должна быть по задумке авторов проекта, и как до последнего времени считали ученые.

Для доказательства несовершенства пирамиды Хеопса исследователи искали места, где, вероятно, находились блоки известняка. Всего было найдено 84 точки, которые соответствовали краям облицованной пирамиды. Их расположение было перенесено на геометрическую сетку, с помощью которой специалисты смогли воссоздать изначальный вид пирамиды.

Оказалось, что западная сторона была примерно на 14 сантиметров длиннее восточной. По словам ученых, новые данные показывают, что древние египтяне действительно были превосходными строителями и могли строить пирамиды. Однако, как и все люди, они не были застрахованы от ошибок.

Напомним, несмотря на то, что у большинства людей не вызывает сомнений тот факт, что пирамиды были возведены людьми, некоторые индивидуумы считают, что их построили инопланетяне. В качестве доказательства приверженцы конспирологической теории использовали тот факт, что пирамиды выполнены идеально. Якобы, 4500 лет назад, когда закончилось строительство, люди не умели производить такие сложные расчеты и не обладали технологиями, позволяющими возводить такие масштабные сооружения без ошибок.

Теперь этот аргумент не сработает, и конспирологам нужно будет искать новые доказательства постройки пирамид инопланетянами.