Чего ждать от блокчейн-проекта Tkeycoin на мировых биржах

Технологии Космос Новинки iPhone Интересное

Самое читаемое

Путин публично унизил напуганного Порошенко
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Жена Сергея Жукова из "Руки вверх!" сообщила о расставании
Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
партнеры
Вторник 6 ноября
Лента новостей
13:12
В Израиле нашли признак скорого конца света (видео)
13:01
"Мосфильм" приготовил незабываемый новогодний подарок детям
12:58
Стильная Захарова поставила на место модных критиков
12:53
Введен режим ЧС: в жилом доме произошел взрыв
12:39
В Австралии акула убила дайвера
12:15
Расставшаяся с Соколовским Дакота развлекается с миллионером
12:12
В Подмосковье пьяный мужчина на квадроцикле погубил трехлетнего сына
12:08
Кожевникова стала жертвой мошенников
12:01
На Кубани полицейский выследил и схватил циркового енота-курокрада
11:55
Порошенко прикарманил в России десятки миллионов рублей
11:45
Спасшего младшего брата подростка растерзал медведь
11:37
В Приморье насмерть разбился несовершеннолетний водитель
11:33
Испуганная Высоцкая наставила синяков Домогарову
11:18
Под Омском перевернулся автобус с пассажирами (видео)
11:05
В квартире в центре Москвы нашли мумию мужчины
10:53
В Башкирии за рулем умер водитель автобуса
10:47
Трусливого Трампа распекли за бегство от Путина
10:39
В Петербурге ревнивец зарезал любовницу в салоне красоты
10:17
Онкобольной манекенщик без мужского органа закрутил роман с трансгендером
10:02
В Бурятии при пожаре в собственном доме погиб пенсионер
09:53
Майкла Джексона объявили живым
09:52
"Где лучше, туда и пойду": Бузова разочаровала известную ведущую
09:32
Киевлянка Повалий заставила плакать Кремль
09:24
В России закроют больше половины магазинов с алкоголем
09:18
Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
09:08
Монеточка спела на украинском (видео)
08:56
Арбенина заявила о появлении третьего ребенка
08:46
Шнуров посвятил стих попавшей в скандал чиновнице
08:42
Трамп струсил перед встречей с Путиным
08:39
Потерявшая любимого Кудрявцева грязно выругалась
08:18
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
07:55
Найден способ остановить рост цен на бензин
20:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 ноября 2018 года
19:48
Иссохший Меньшиков ухватился за цветущую Пугачеву
18:54
Унижающему россиян перед украинцами Ефремову готовят безжалостное наказание
18:21
В Госдуме раскритиковали слова уральской чиновницы о детях
18:11
"Беспорядочный секс": Шепелев в странной позе раскрыл секрет здорового тела
17:43
50-летнюю фитнес-модель приняли за молоденькую студентку
16:55
Оскандалившийся Малахов проводит время с чужими женами в отеле
16:35
В Москве таксист средь бела дня застрелил конкурента
16:21
Есть пострадавшие: в Ханты-Мансийске обрушился мост
15:49
Знаменитый боксер умер после нокаута
15:16
Отдыхающая с шампанским в ванной голая Седокова восхитила россиян
14:34
Билана в ношеной шубе сняли возле мусорки
14:00
Лобода пошла на риск после серьезной операции
13:31
Известный телеведущий погиб в жутком ДТП
12:46
50-летняя Валерия в банном халате раскинулась на кровати перед Пригожиным
12:04
Тайный избранник Фриске вышел из тени и сделал заявление
11:24
Растерянный сын бежит от обезумевшей Анджелины Джоли
10:45
"Пиар чистой воды": народ врезал пострадавшей от удара Васильевой
10:08
Грязные тайны Меган Маркл раскрыли в прямом эфире
09:56
Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября
20:13
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 ноября 2018 года
19:02
"Откуда вино?": Бородина жестко сорвалась на дочь
17:59
Одурачившая миллионы людей Пугачева решилась на откровенное признание
17:18
Затравленная сирота из шоу "Битва экстрасенсов" раскрыла жуткое убийство
16:39
Сексуальная "барби-модель" довела россиян до экстаза
15:55
На Рудковскую напали в день рождения
15:13
Жена 58-летнего Диброва предъявила округлившийся живот
14:34
Скрывал 20 лет: объявился тайный сын покойного Яковлева из "Иванушек"
14:04
172 человека на борту: Boeing с трещиной в стекле экстренно приземлился
13:25
Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
12:48
Татьяну Васильеву срочно госпитализировали после удара по голове
12:23
Почему "Новой газете" везде мерещится след ЧВК "Вагнера"
11:52
Володин поздравил россиян с Днем народного единства
11:51
Принц Гарри пошел на радикальные меры из-за беременности Маркл
11:14
Выдворенная из Первого канала Андреева покинула Россию
10:42
Продешевившую Лорак разнесли за вульгарный наряд
10:19
Шнуров влез в скандал с групповым изнасилованием
10:02
Известный музыкант умер от сердечного приступа
10:00
Страшный пожар в школе: погибли больше 100 детей
18:01
Опозоренную Собчак добили сравнением с Бузовой
17:33
Беременная любовница Серова лишилась чувств на показе мод
17:10
Следом за Марьяновым: упившийся Мазаев попал в лечебницу
17:04
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 ноября 2018 года
16:34
Избитая звезда "Дома-2" ужаснула шрамами (фото)
16:05
Алексей Воробьев шпионит за бывшими любовницами
15:30
После смерти Караченцова Поргина будет ухаживать за его другом
15:01
"Толстая и вульгарная": Седокову разнесли за откровенные фото
14:19
Мария Захарова раскрыла главную тайну мужа
13:48
Крида и Жукова застали в одной постели
13:19
Пожилая любовница подтолкнула Киркорова к разврату с молодежью
12:55
Как жила погибшая в авиакатастрофе королева красоты
12:47
"Ведут себя как с рабами": Игорь Николаев устроил разборки в самолете
12:19
Родит раньше срока: неожиданное заявление о беременности Меган Маркл
11:56
Пострадавшую на съемках шоу "Танцы" участницу гонят из проекта
11:26
"Хочу дочку": Бузова задумалась о семье после провала с концертом
11:08
Наставники нагло обманули участницу шоу "Голос"
10:44
Поезд снес грузовик в Краснодарском крае (видео)
10:32
Соколовский сбежал из России вслед за Дакотой
10:00
Тимошенко угодила в тюрьму после грязного секс-скандала
22:00
"Выбираем": любвеобильная Бледанс показала коллекцию мужчин
21:59
Струсивший Порошенко занялся контрабандой
21:55
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
21:49
"Отрезала здесь, вставила там": что с собой сделала Елена Воробей
21:43
"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт
21:42
"Результат за неделю": Борисова раскрыла супер-диету
21:34
Утонувшую в роскоши Гагарину жестко затравили
21:30
Ожидающая тройню любовница Киркорова еле шевелится
21:19
В Саранске мужчина украл 18 тонн шоколада
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Унижающему россиян перед украинцами Ефремову готовят безжалостное наказание
Одурачившая миллионы людей Пугачева решилась на откровенное признание
Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
Жена 58-летнего Диброва предъявила округлившийся живот
Тайный избранник Фриске вышел из тени и сделал заявление
На Рудковскую напали в день рождения
Hi-tech

Чего ждать от блокчейн-проекта Tkeycoin на мировых биржах

Фото: pixabay.com
В январе следующего года на мировых биржах появятся активы блокчейн-проекта Tkeycoin, рыночная капитализация которого в настоящий момент оценивается в 60-100 миллионов долларов. Как ожидается, после выхода на глобальные площадки этот показатель серьезно вырастет. Выпуск дополнительных объемов обусловлен значительно возросшим интересом потенциальных инвесторов, а также ожидаемой легализацией блокчейна в ведущих странах мира.  
прочитано 391 раз

Tkeycoin перешел к заключительному этапу эмиссии в 100 миллионов долларов, которая ведется при поддержке TKEY DMCC. По прогнозам экспертов, стоимость криптовалюты на 2019-2020 годы превысит 450 долларов за 1 Tkeycoin (TCD).

ПО ТЕМЕ

Как технология блокчейн изменит индустрию медиа

Что надо знать об ICO: темная сторона рынка

О серьезных амбициях блокчейн-проекта говорят шаги, предпринятые в последнее время его руководством. Так, недавно международный офис проекта распахнул двери в зоне свободной торговли правительства Эмирата Дубай (часть ОАЭ). В прошлом месяце Tkeycoin и TKEY DMCC получили официальный DUNS-номер в каталоге Dun & Bradstreet. Это крупнейший независимый реестр глобальных компаний, в котором находятся такие мировые компании-гиганты, как Apple, Microsoft, а также организации – ООН, FIFA и многие другие. 

Такой шаг свидетельствуют об открытости Tkeycoin, а также надежности и большом потенциале блокчейн-проекта на глобальных биржах, уверены эксперты. Это привлекает крупные фонды и частных инвесторов, которые вкладывают в Tkeycoin десятки миллионов долларов.  

Так, только за третий квартал 2018 года блокчейн-проект получил 14 миллионов долларов от арабских инвесторов. Сейчас капитализация Tkeycoin составляет 60-100 миллионов долларов, а в следующем году, ожидают аналитики, она значительно вырастет за счет вывода активов проекта на глобальные площадки.  


Руководитель Фонда развития интернет-инициатив Игорь Меркушов отмечает, что Tkeycoin будет завоевывать мировой рынок благодаря таким преимуществам, как уникальные инструменты перевода, платежа, обмена, заработка и хранения денежных средств. Управлять ими можно с обычных персональных компьютеров и смартфонов, подчеркивает эксперт.  

По его словам, разработчики Tkeycoin создали особую конфигурацию блокчейна, которая поддерживает защищенные операции на скорости в тысячу раз быстрее, чем Ethereum и Bitcoin. Главное преимущество проекта – доступность технологий, которые могут использоваться государствами для цифровизации экономики и коммуникаций, преобразования сферы бизнеса, модернизации гражданского общества.

Автор: Иван Поляков6 ноября 2018, 12:01

комментарии

Политика

Тимошенко угодила в тюрьму после грязного секс-скандала
Струсивший Порошенко занялся контрабандой
Меркель встретили на Украине нацистским приветствием
Опустившийся Порошенко получил мощную оплеуху от Путина

Шоу-бизнес

"Я стала чеченкой": сенсационное признание Анастасии Волочковой
Расставшаяся с Соколовским Дакота развлекается с миллионером
Шокированная Кравец: Калашникова сделала мне приворот на смерть
Кожевникова стала жертвой мошенников

Проишествия

В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
На московского чиновника напали с ножом (видео)
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета

Lifestyle

"Мосфильм" приготовил незабываемый новогодний подарок детям
Монеточка написала песню к фильму ужасов
Раскрыты подробности финала сериала "Игра престолов"
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Шоу-бизнес

Иссохший Меньшиков ухватился за цветущую Пугачеву

Артист поразил болезненной худобой
Шоу-бизнес

Расставшаяся с Соколовским Дакота развлекается с миллионером

Певица отправилась на Бали
Шоу-бизнес

Кожевникова стала жертвой мошенников

Злоумышленники используют ее фото до и после похудения
Шоу-бизнес

Шнуров посвятил стих попавшей в скандал чиновнице

Произведение музыкант опубликовал на своей странице в Instagram

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября
"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт
Гороскоп отношений на ноябрь 2018 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Как жила погибшая в авиакатастрофе королева красоты
Самой сексуальной гимнасткой на ЧМ-2018 признали россиянку
Гагарина в красном платье затмила мрачную Валерию
Поэтесса из Сибири стала звездой Playboy

Спорт

Допустившая роковую ошибку Загитова сумела порвать соперниц
Стриптиз Туктамышевой заставил детей раздеваться на льду
Акинфеев рассказал о дедовщине в ЦСКА
Плющенко прошелся по "воскресшей" Туктамышевой

Регионы

Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
В Челябинске у модели вытащили кусок стекла из глаза
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru