Рогозин рассказал о судьбе экипажа аварийного "Союза"

Российский космонавт Алексей Овчинин и его американский коллега Ник Хейг, которые были в аварийном корабле "Союз" и совершили экстренную посадку, чувствуют себя хорошо. "Космонавты здоровы, абсолютно здоровы, самочувствие у них хорошее", – подчеркнул заместитель руководителя ФМБА России, председатель главной медицинской комиссии по отбору космонавтов Вячеслав Рогожников.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свою очередь, пообещал, что россиянин и американец обязательно побывают на орбите, передает сайт ТВ Центр. Причина аварии при взлете корабля пока устанавливается.