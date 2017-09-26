Названа причина грядущего конца света

Эксперт назвал сроки исчезновения человечества. Джон Сотос из Национальной гвардии Калифорнии полагает, что через тысячу лет цивилизация исчезнет.

По его расчетам, причиной апокалипсиса станет повсеместное распространение биоинженерии и внедрение во все сферы человеческой жизни биотехнологий. Ученый уверен, что генные модификации, которые уже стали более распространенными, чем ядерное оружие, рано или поздно будут применены с целью убийства.

Помимо этого, проанализировав исследования американских ученых, Сотос пришел к выводу, что наиболее опасны для существования человечества случаи использования генных модификаций в персонализированной медицине. С каждым днем на планете увеличивается количество лабораторий для биоинженерии, в которых вполне возможно вырастить микроорганизмы, которые вполне могут уничтожить человеческую цивилизацию, унеся множество жизней.

Повсеместный рост внимания к генным модификациям можно отследить по программе Cancer Moonshot 2020, в рамках которой уже более полутора миллионов ученых предлагают свои варианты вакцины против рака, основанной на принципах генной инженерии. Ученый считает, что даже посредством этой программы злоумышленники могут воздействовать на здоровые клетки человека, меняя их ДНК, сообщает "360".

Этот вариант развития событий объясняет и парадокс Ферми. Он заключается в том, что если мы допускаем существование инопланетян, то сталкиваемся с тем, что не можем найти следов их жизнедеятельности, которые должны были остаться по всей Вселенной в результате миллиардов лет развития. Сотос считает, что все цивилизации просто уничтожили себя, достигнув определенного уровня прогресса.

Свои результаты эксперт получил, модифицировав уравнение Дрейка, которое позволяет оценить число инопланетных цивилизаций на Млечном Пути. Ученый ввел в формулу фактор, отвечающий за самоуничтожение разумной жизни посредством биотехнологий.