В США объявили о конце света

В США в прямом эфире неожиданно появилось экстренное сообщение о скором конце света. По словам зрителей, закадровый голос сообщил о наступлении "жестоких времен".

Свидетелями появившегося на экране тревожного сообщения стали жители округа Ориндж американского штата Калифорния. По словам телезрителей, вещание сразу нескольких кабельных каналов было резко прервано.

После этого на экранах появилась надпись "Экстренное предупреждение", после чего закадровый мужской голос объявил о надвигающейся катастрофе, сообщает местный портал The Orange County Register. Как рассказала одна из местных жительниц, диктор заявил: "Поймите, настанут очень жестокие времена".

Женщина заявила, что трансляция была похожа на радиопередачу, а голос за кадром звучал "почти как Гитлер". Представители телекомпаний предположили, что сообщение попало на экраны из-за технических неполадок. Вероятно, звуковое сопровождение просочилось из какой-то радиопередачи. На данный момент, операторы выясняют подробности происшествия.

Отметим, что в последнее время ученые все чаще пугают людей объявлениями о конце света. Так, ранее американский нумеролог Дэвид Мид сообщил, что 23 сентября на планете наступит конец света из-за того, что опасная планета Нибиру столкнется с Землей и уничтожит ее.Сначала он утверждал, что Нибиру убьет Землю в октябре, однако затем изменил прогноз и заявил о более раннем конце света – в сентябре.