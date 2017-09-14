Подкравшийся к Земле астероид стал астрономической неожиданностью

Умерла певица из группы "Банд`Эрос" Разгром парка "Зарядье" Назван заказчик убийства Вороненкова Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Четверг 14 сентября
Лента новостей
19:46
На фиолетовой ветке столичного метро встали поезда
19:30
Страшные подробности расстрела женщины на улице в Москве
19:26
Как жила Рада Змихновская
19:13
Американского угля для Украины хватит на сутки
18:50
Россию хотят отстранить от Олимпиады 2018 года
18:44
Дочь Юдашкина залезла в ванну в одежде и туфлях
18:15
На Западе отреклись от назойливой Украины
17:53
Женщина убила любовника за попытку уйти к другой
17:52
Украинцы решили выкопать море
16:58
Певец Батишта высказался о смерти Рады Змихновской
16:40
Назван сценарий свержения Порошенко
16:27
Лукашенко призвал "нагнуть" тунеядцев
16:14
У миллиардера Исмаилова проходят обыски
16:04
Названа причина смерти певицы из группы "Банд`Эрос"
15:55
Кто разгромил парк "Зарядье"
15:53
Мать Лободы потеряла работу после съемок в "Пусть говорят"
15:52
На шахте в Коми после обвала заблокированы больше 100 человек
15:43
Сын умершей Барановской остался бесхозным
15:41
Казахстан "оттяпал" кусок российской территории
15:40
Аутизм вызывает инфекция во время беременности
15:31
Дом Киркорова снесли ради элитной новостройки
15:29
Во Внуково в ДТП с трактором пострадал ребенок
15:28
ЦБ обновил перечень системно значимых банков
15:17
Мэр Львова назвал Порошенко позором Украины
15:09
Умерла певица из группы "Банд'Эрос"
15:01
Друзей из соцсетей признали опасными для здоровья
14:58
Почему женщины теряют интерес к сексу
14:42
В Москве хотят построить развлекательный парк Universal
14:38
"ИГ" нашло новый способ насолить России
14:24
Психанувший Учитель сбежал от Поклонской
14:18
У 23-летнего мужчины пропала потенция из-за царапины кошки
14:07
Разведенная Бледанс: Меня никто не поддерживает
14:00
Выбрать эффективную диету помогут фекалии
13:55
Названа главная опасность позднего отцовства
13:45
Шарапова нервно засмеялась из-за вопроса о бойфрендах
13:22
Сати Казанова отменила пышную свадьбу
13:12
Клоуна-воришку судят за ограбление цирка Запашных
13:12
Разгром парка "Зарядье" стал полной неожиданностью
13:09
США вынашивают коварные планы против Донбасса
13:09
В Москве эвакуируют школы после сообщений о бомбах
13:00
Павел Табаков поразил суровым видом на премии
12:40
Путин до смерти напугал Киев
12:40
Онкобольной Задорнов отказался идти по пути Фриске
12:28
Почему оппозиция осталась довольна выборами
12:16
Максакова высказалась о заказчиках убийства Вороненкова
12:12
Изнасиловавшего 8 детей косматого педофила поймали в Сибири
12:05
В Подмосковье найден мертвым известный журналист
11:52
Российского дипломата экстренно вывозят из Нидерландов
11:46
Киев пугает украинцев Белоруссией
11:43
Мультфильм "Маша и медведь" назвали символом русской агрессии
11:35
Ученые предсказали новый ледниковый период
11:27
Тимошенко отправила Саакашвили на таран
11:16
Россиян зовут в арабскую сказку
11:07
Россияне в ярости от разгромившего парк "Зарядье" быдла
10:59
Вертолет президента стал причиной нелепой смерти начальника аэропорта
10:42
Собчак отвесила Соловьеву пощечину после скандала
10:31
Украина раскрыла имя заказчика убийства Вороненкова
10:25
Психологи объяснили нападки Поклонской на "Матильду"
10:24
Звезда "Дома-2" родила с тяжелыми последствиями
10:10
Располневшая Саша Бортич показала тело в купальнике
10:10
В парке "Зарядье" за два дня уничтожили 10 тысяч растений
09:27
Вера Брежнева готовится снова стать мамой
09:24
Уродливых мужчин признали половыми гигантами
09:17
Знаменитый телеведущий лишился части легкого из-за рака
09:14
На севере Москвы случилось массовое ДТП
09:09
Аллегрова вышла на сцену в халате
09:07
В Москве у безработного угнали иномарку за 4 млн
08:53
Парк "Зарядье" изменил режим работы из-за вандалов
08:43
Тимошенко раскрыла сговор Порошенко с Москвой
08:38
Зачем Путин и Лукашенко решили "подразнить" Запад
08:26
США исподтишка нанесли удар России
08:19
Собчак назвала Урганта бездарным поваренком
07:59
Умерла звезда "Клана Сопрано"
23:18
Звезда "Голоса" победила на "Новой волне"
22:06
Меркель открылась с неожиданной стороны (видео)
22:03
Юного друга Успенской увезли к хирургу после утех в постели
22:02
Рак будут лечить золотыми звездами
21:58
Светлана Бондарчук стала похожа на Паулину Андрееву
21:51
Жительница столицы нашла клад в собственной квартире
21:43
Москвич изрезал ножом приемного сына
21:16
Боец ММА избил судью после поединка (видео)
20:46
Кто стоит за "минированием" Москвы
20:45
Прохожий нашел пакет с телом младенца
20:42
Бледанс пыталась удержать мужа грудью
20:08
В столичной больнице пациент умер после четырех часов ожидания помощи
19:26
Чем занималась Литвинова в театре
19:14
Ревнивый москвич застрелил любовницу на улице
19:14
Региональные выборы: битва стратегий
19:00
Москвичи в панике после эвакуации
18:16
На Красной площади ищут бомбу
18:15
Волочкова удивила странным танцем (видео)
18:13
Неожиданный эффект голодания
18:01
Уильямс показала рожденную от армянина дочь
17:45
Почему обессиленная Клинтон напала на Путина
17:34
Хакамада рассказала о свадьбе особенной дочери
17:28
5 самых ожидаемых сериалов осени
17:19
Поклонская резко ответила Мединскому на слова о "Матильде"
17:17
Трио Авишаи Коэна выступит в Москве
17:13
Зачем Соловьев раздувает грызню с Ургантом
17:07
Володин: Мой кандидат – Владимир Путин
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак назвала Урганта бездарным поваренком
Онкобольной Задорнов отказался идти по пути Фриске
Юного друга Успенской увезли к хирургу после утех в постели
Пугачеву и Галкина вынудили показать детей
53-летняя Маша Распутина сбежала от деспотии мужа
Ссора Урганта и Соловьева расколола Россию
Hi-tech

Подкравшийся к Земле астероид стал астрономической неожиданностью

Фото: GLOBAL LOOK press/Ferrari
В ночь на 14 сентября в окрестностях Земли обнаружен ранее неизвестный астероид. Небесное тело прошло в 16 миллионах километрах от нашей планеты и пока угрозы Земле не представляет, но он скоро вернется.
прочитано 1422 раза

Небесное тело попало в поле зрение звездочетов, служащих в обсерватории ATLAS на горе Мауна-Лоа на Гавайях. Оно получило уникальное имя 2017 RU1, сообщает Центр малых планет Международного астрономического союза.

ПО ТЕМЕ

Мимо Земли пролетел крупнейший в истории астероид

В NASA рассказали о конце света в сентябре

Земле угрожает триллион комет-убийц

Диаметр астероида составляет по разным оценкам до двухсот метров: иными словами, как два футбольных поля в длину, или как территория МГУ. Это одно из крупнейших небесных объектов в окрестностях нашей планеты. В ночь на четверг, 14 сентября астероид внезапно приблизился к Земле на расстояние примерно в 41 луну, – 15,8 миллионов километров, – был обнаружен астрономами и теперь отправился назад, к границе главного пояса астероидов, которого и достигнет примерно третьего октября. После этого он отправится в обратный путь. 

Астрономы подсчитали, что 2017 RU1 не представляет для человечества никакой угрозы. Вероятность его падения на Землю звездочеты оценивают как мало отличную от нуля. 

Ранее Dni.Ru сообщали, что на Землю надвигается огромный астероид, который уничтожит все живое. Его появление связывали с предсказаниями Матроны Московской, которая якобы тоже пророчила конец света в конце лета 2017 года. Якобы старица говорила о масштабной катастрофе. "Жертв много будет. Все мертвые на земле лежать будут. Вечером все будут на земле, а утром восстанут. И все уйдет в землю", – предсказала Матрона. По различным сообщениям, смерть Земле от астероида назначали то на первое, то на двадцать третье сентября. 2017 RU1 посетил окрестности Земли как раз между этими датами.

Автор: Алексей Минин14 сентября 2017, 16:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

На Россию обрушился метеоритный дождь

567

комментарии

Политика

Тимошенко раскрыла сговор Порошенко с Москвой
Зачем Путин и Лукашенко решили "подразнить" Запад
США исподтишка нанесли удар России
Госдума повысит политический статус молодежи

Шоу-бизнес

Как жила Рада Змихновская
На Первом канале со скандалом закрыли "Жди меня"
Киркоров в Сочи пригрел на груди Пугачеву
Мать Лободы потеряла работу после съемок в "Пусть говорят"

Проишествия

"ИГ" нашло новый способ насолить России
Клоуна-воришку судят за ограбление цирка Запашных
Россияне в ярости от разгромившего парк "Зарядье" быдла
Вертолет президента стал причиной нелепой смерти начальника аэропорта

Lifestyle

Поклонская резко ответила Мединскому на слова о "Матильде"
Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти
Известный голливудский актер рассказал о съемках в порно
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
Шоу-бизнес

Юного друга Успенской увезли к хирургу после утех в постели

Певица рассказала о несчастье в семье
Шоу-бизнес

Пугачеву и Галкина вынудили показать детей

За малышами звездной четы охотились папарацци
Шоу-бизнес

Сын умершей Барановской остался бесхозным

Катя Гордон обеспокоена будущим ребенка
Шоу-бизнес

Названа причина смерти певицы из группы "Банд`Эрос"

Артистке стало плохо в Америке

Гороскоп

После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света
Лишние люди истощают Иосифа Кобзона
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой

Фоторепортажи

Павел Табаков поразил суровым видом на премии
Аллегрова вышла на сцену в халате
Чем занималась Литвинова в театре
Модель стала директором Белого дома

Спорт

Шарапова нервно засмеялась из-за вопроса о бойфрендах
Боец ММА избил судью после поединка (видео)
Уильямс показала рожденную от армянина дочь
Предатель Родченков внезапно отказался "стучать" на Россию

Регионы

Сибиряк поднял "Газель" на пятый этаж ради девушки
Жаждавшая селфи туристка залетела под мчавшийся Mercedes (видео)
Устроивший бойню под Тверью умрет в тюрьме
Пенсионерка плутала в лесу 7 дней и выжила после встречи с медведем
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru