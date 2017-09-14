Подкравшийся к Земле астероид стал астрономической неожиданностью

В ночь на 14 сентября в окрестностях Земли обнаружен ранее неизвестный астероид. Небесное тело прошло в 16 миллионах километрах от нашей планеты и пока угрозы Земле не представляет, но он скоро вернется.

Небесное тело попало в поле зрение звездочетов, служащих в обсерватории ATLAS на горе Мауна-Лоа на Гавайях. Оно получило уникальное имя 2017 RU1, сообщает Центр малых планет Международного астрономического союза.

Диаметр астероида составляет по разным оценкам до двухсот метров: иными словами, как два футбольных поля в длину, или как территория МГУ. Это одно из крупнейших небесных объектов в окрестностях нашей планеты. В ночь на четверг, 14 сентября астероид внезапно приблизился к Земле на расстояние примерно в 41 луну, – 15,8 миллионов километров, – был обнаружен астрономами и теперь отправился назад, к границе главного пояса астероидов, которого и достигнет примерно третьего октября. После этого он отправится в обратный путь.

Астрономы подсчитали, что 2017 RU1 не представляет для человечества никакой угрозы. Вероятность его падения на Землю звездочеты оценивают как мало отличную от нуля.

Ранее Dni.Ru сообщали, что на Землю надвигается огромный астероид, который уничтожит все живое. Его появление связывали с предсказаниями Матроны Московской, которая якобы тоже пророчила конец света в конце лета 2017 года. Якобы старица говорила о масштабной катастрофе. "Жертв много будет. Все мертвые на земле лежать будут. Вечером все будут на земле, а утром восстанут. И все уйдет в землю", – предсказала Матрона. По различным сообщениям, смерть Земле от астероида назначали то на первое, то на двадцать третье сентября. 2017 RU1 посетил окрестности Земли как раз между этими датами.