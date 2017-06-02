Экипаж МКС вернулся на Землю

Два члена экипажа Международной космической станции вернулись на Землю. Российский космонавт Олег Новицкий и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке приземлились в Казахстане на пилотируемом корабле "Союз МС-03".

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