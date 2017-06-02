Экипаж МКС вернулся на Землю
Члены экипажа МКС приземлились в 147 километрах от города Жезказган, передает RT. Олег Новицкий и Тома Песке провели на орбите 197 суток. До прибытия нового экипажа на Международной станции остаются космонавт Федор Юрчихин и американских астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон, сообщает НСН.
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