Как проехать в метро за один рубль

Власти Москвы сообщили, что в ближайшее время гости и жители столицы смогут ездить в метро всего за один рубль. Акция будет проходить в течение месяца – с 23 мая по 23 июня.

Как рассказали в столичной мэрии, подобная скидка будет доступна лишь при оплате проезда с помощью сервиса Android Pay, передает газета "Известия". Система спишет 35 рублей, после чего в течение десяти минут на счет владельца карты вернутся 34 рубля.

Таким образом, цена проезда в метро и на всех станциях МЦК в дни акции составит всего один рубль. В мэрии также уточнили, что для того, что воспользоваться услугами сервиса, подключение к интернету не потребуется.

Первоначально оплатить бесконтактным способом проезд можно будет на турникетах с Paypass/Paywave на всех станциях МЦК, а также на 80 станциях подземки и во всех кассах подземки и кольца. Для этого пассажирам понадобится смартфон с поддержкой NFC-технологий и операционной системой Android.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о разработке плана по строительству метрополитена в Мытищах. Соответствующее заявление глава региона сделал во время визита на завод "Метровагонмаш".

"Москва уже приступила к разработке проекта планировки территории для строительства станции метро в Мытищах", – заявил глава Подмосковья. Примерный срок работ политик не обозначил.