Найдена самая благоприятная для жизни экзопланета
Обнаруженная планета под названием LHS 1140b вращается вокруг красного карлика LHS 1140. Перспективной для поисков жизни ученые видят ее потому, что она находится в той области, в пределах которой на небесных телах может существовать жидкая вода.
По оценкам специалистов, возраст планеты составляет до пяти миллиардов лет. Масса "старшей сестры" Земли превышает массу нашей планеты в семь раз. А ее диаметр в 1,4 раза больше земного – около 18 тысяч километров, сообщает "Газета.ru".
Год на LHS 1140b длится всего лишь 25 дней. Ученые полагают, что планета состоит из горных пород и имеет плотное железное ядро. Из-за того что красные карлики испускают излучение, на планете мог существовать океан магмы. Именно он насыщал атмосферу паром, что с течением времени могло привести к образованию запасов воды.
Астрономы полагают, что LHS 1140b на сегодняшний день является наиболее вероятным кандидатом на наличие живых организмов. Дальнейшее изучение этой планеты позволит выяснить особенности атмосферы и сделать более определенные выводы о возможности зарождения жизни.
Напомним, ранее американский физик Джей Олсон из университета штата Айдахо в Бойсе по-своему объяснил парадокс Ферми. По его мнению, люди смогут обнаружить высокоразвитые инопланетные цивилизации за пределами своей галактики, если те покинут дом из-за угрозы глобальной катастрофы.
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