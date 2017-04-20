Найдена самая благоприятная для жизни экзопланета

В созвездии Кита найдена экзопланета, которая может быть обитаемой. Ее возраст составляет до пяти миллиардов лет.

Обнаруженная планета под названием LHS 1140b вращается вокруг красного карлика LHS 1140. Перспективной для поисков жизни ученые видят ее потому, что она находится в той области, в пределах которой на небесных телах может существовать жидкая вода.

По оценкам специалистов, возраст планеты составляет до пяти миллиардов лет. Масса "старшей сестры" Земли превышает массу нашей планеты в семь раз. А ее диаметр в 1,4 раза больше земного – около 18 тысяч километров, сообщает "Газета.ru".

Год на LHS 1140b длится всего лишь 25 дней. Ученые полагают, что планета состоит из горных пород и имеет плотное железное ядро. Из-за того что красные карлики испускают излучение, на планете мог существовать океан магмы. Именно он насыщал атмосферу паром, что с течением времени могло привести к образованию запасов воды.

Астрономы полагают, что LHS 1140b на сегодняшний день является наиболее вероятным кандидатом на наличие живых организмов. Дальнейшее изучение этой планеты позволит выяснить особенности атмосферы и сделать более определенные выводы о возможности зарождения жизни.

Напомним, ранее американский физик Джей Олсон из университета штата Айдахо в Бойсе по-своему объяснил парадокс Ферми. По его мнению, люди смогут обнаружить высокоразвитые инопланетные цивилизации за пределами своей галактики, если те покинут дом из-за угрозы глобальной катастрофы.