В США поймали сигнал инопланетян из другой галактики

Ученые из Гарварда и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики считают, что так называемые быстрые радиовсплески, дошедшие до Земли через космическое пространство, могли быть сигналом космического корабля инопланетян из другой галактики. Свою не самую популярную в научной среде теорию они намерены подкрепить убедительными исследованиями.

За все время наблюдений, начавшихся в 2007 году, ученые зарегистрировали около 20 быстрых радиовсплесков, каждый из которых продолжался несколько миллисекунд. В отличие от продолжительности, энергия сигналов была чрезвычайно велика. При этом удалось установить и приблизительное направление, из которого исходили всплески – одна из галактик в миллиардах световых лет от Солнечной системы.

Двое американских учёных из Гарварда и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Ави Леб и Манасви Лингам выдвинули предположение, что источником сигнала могут быть своеобразные маяки или световые паруса космических кораблей инопланетян. При этом выдвинувшие столь необычную для серьезной науки версию специалисты готовы доказать свою идею убедительными расчетами.

В частности, они рассчитали, что несмотря на огромную энергию, выделившуюся в ходе подачи сигнала, испустившая его конструкция не обязательно была бы им уничтожена. Также они убедились, что физических ограничений на создание искусственного источника подобного сигнала нее существует. Соответствующий аппарат должен быть всего в два раза больше Земли.

Научное сообщество с осторожностью реагирует на подобные теории. "Все-таки в астрофизической среде мысль о том, что быстрые радиовсплески – это внеземные цивилизации, считается маргинальной в том смысле, что представляет собой "лишнюю сущность", – цитирует Russia Today кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ, а также популяризатора астрономии Антона Бирюкова.

"Пока не закрыты теории, предлагающие природное происхождение этих явлений, например, нейтронные звезды с сильными магнитными полями, говорить об этом как-то не совсем серьезно", – добавил эксперт. Он отметил, что один из авторов теории Ави Леб иногда публикует дискуссионные статьи с провокационными идеями. Впрочем, главной целью американских ученых, по мнению Антона Бирюкова, была поддержка проекта Breakthrough Foundation, связанного с исследованием возможности отправки корабля на световом парусе к ближайшей звезде.

