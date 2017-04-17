Названы условия обнаружения пришельцев из других галактик

Американский физик Джей Олсон из Университета штата Айдахо в Бойсе по-своему объяснил парадокс Ферми. По его мнению, люди смогут обнаружить высокоразвитые инопланетные цивилизации за пределами своей галактики, если те покинут дом из-за угрозы глобальной катастрофы.

И ученые, занятые решением конкретных проблем, и уфологи, и другие энтузиасты поиска внеземной жизни многие годы бьются над объяснением парадокса Ферми. Он заключается в том, что Вселенная существует миллиарды лет, а это значит, что инопланетные цивилизации должны были оставить великое множество следов своего существования.

Одно из самых популярных объяснений, не отрицающее возможность наличия инопланетных цивилизаций, заключается в том, что даже высокоразвитые формы жизни не в силах пережить глобальные космические катастрофы, характерные для ранней Вселенной. Подобным явлениям по силам уничтожить целую галактику вместе с ее обитателями.

Физик Джей Олсон из Университета штата Айдахо в Бойсе считает, что потрясения галактических масштабов, наоборот, увеличивают шансы человечества повстречать среди звезд братьев по разуму. По его мнению, под влиянием опасности высокоразвитые цивилизации могут покидать свои миры и переселяться в соседние системы, передает Lenta.ru.

Однако встретить кочующих между галактиками "беженцев" можно только в том случае, если они успели достичь очень высокого уровня развития. Для оценки потенциала разумных существ обычно используется шкала Кардашева. Цивилизации первого типа в этой системе способны лишь осваивать ресурсы своей планеты. Цивилизации второго типа используют звезды, а для цивилизаций третьего типа ресурсной базой являются целые галактики.

Впрочем, пока сенсацией является обнаружение на космических объектах даже самой примитивной, одноклеточной жизни или хотя бы ее следов. Идущие из глубин таинственные сигналы, которые энтузиасты называют посланиями от инопланетян, всегда находят более приземленное объяснение.