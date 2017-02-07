Россиян оставили без порно Brazzers

Популярный порносайт Brazzers заблокирован на территории России. Ресурс был внесен в список запрещенных по решению суда.

Постановление о блокировке сайта brazzers.com было вынесено Большеглушицким районным судом Самарской области 31 октября 2016 года. Однако решение вступило в силу лишь 6 февраля текущего года, сообщает Lenta.ru.

Согласно документам суда, на содержащуюся на сайте информацию пожаловался прокурор Самарской области. Как говорится в материалах дела, контент ресурса оказывает "негативное воздействие на психику человека, нарушает права граждан, влияет на формирование детской психики".

Brazzers – известная канадская студия по производству фильмов для взрослых и сайт с соответствующим контентом. Ресурс предоставляет платный доступ к порнографическим материалам различного содержания.

Согласно рейтингу Alexa Internet сайт занимает 140-е место в мировом "Топ-500". Интернет-площадка насчитывает более 18 миллионов уникальных посетителей.

Совсем недавно Brazzers пережил очередной всплеск популярности в России. Это произошло после того, как один из актеров киностудии, известный как Лысый из Brazzers, зарегистрировался в соцсети "ВКонтакте".

При этом, о новом аккаунте Джонни Синс сообщил на своей странице в Twitter, что подтверждает его подлинность. Таким образом лысый красавчик, видимо, хотел получше познакомиться со своими многочисленными фанатами из России. Однако после блокировки ресурса, его профиль в российской соцсети может оказаться не востребован.