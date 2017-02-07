Россиян оставили без порно Brazzers

Донбасс в огне Сто дней президента Трампа Астрологический прогноз Дом-2
Hi-tech

В России пиво начнут продавать через интернет

Минэкономразвития рассматривает предложение о легализации дистанционной продажи пива
Hi-tech

Когда в небе Москвы можно заметить МКС

Многое зависит от погодных условий
партнеры
Вторник 7 февраля
Лента новостей
14:26
Пострадавший в ДТП ребенок госпитализирован вертолетом
14:21
Водонаева высказалась о жире у подруг
14:13
Почему ЕСПЧ принимает политизированные решения
14:12
Путин созвонился с Меркель
14:07
Доставку товаров в магазины оплачивают рядовые потребители
14:06
Рак поджелудочной железы смогут выявлять на ранних стадиях
13:54
Мавзолей Ленина закроют до апреля на профилактику
13:41
Ученые создали жидкие контрацептивы для мужчин
13:23
Началась сборка уникальных арочных пролетов Керченского моста
13:20
Малежик о "симпатичных вечерах" с Пугачевой
13:03
Видео старта Конюхова за новым рекордом появилось в Сети
12:58
Ветераны-гомофобы назначили дату нового Майдана
12:55
Боярского без шляпы подняли на смех
12:49
В здании Сбербанка охранник упал с 14-го этажа в шахту
12:33
Мужчина удержал за волосы падавшую с 20-метровой высоты жену (видео)
12:33
С лагеря на Сямозере из-за трагедии с детьми взыскали 22,6 миллиона
12:22
Раскрыты "вероломные планы Путина" на премию "Оскар"
12:17
В Москве избили чиновника Госдумы
12:12
Сочи-2014: лучшие Игры в истории
11:58
Певца Джорджа Майкла мучают после смерти
11:57
Бузовой подарили внедорожник за 10 миллионов
11:52
Хозяин собаки-убийцы дал на похороны девочки 10 тысяч
11:36
В аэропортах Москвы отменены 20 рейсов
11:34
Недоношенный детеныш бегемота стал звездой Сети
11:22
Путин по тревоге поднял Воздушно-космические силы
11:08
Продюсер Владимир Киселев срочно госпитализирован
10:57
Клинтон сделала первое заявление после "вечеринки" Трампа
10:49
Порошенко в Донбассе пошел ва-банк
10:47
Воспитательницу затравили за эротичное фото с ведром
10:43
Бородина заткнула за пояс Бузову
10:40
Бегуна отправят в тюрьму за мельдоний
10:25
Синоптики предупредили москвичей об опасности
10:21
Дмитрий Марьянов рассказал о ссорах с женой
10:20
На борту летевшего в Тбилиси лайнера умер пассажир
10:13
Максим Фадеев показал родившую Оксану Акиньшину
10:01
Однорукий школьник украл тонну угля в Кузбассе
09:56
Съевший гея каннибал умер в тюрьме
09:51
Пикантное фото беременной Натали и Андрея Малахова произвело фурор
09:50
Ротавирус атакует детей
09:41
В Москве пропал бухгалтер Минспорта
09:41
В Германии прошла выставка странных купальников
09:29
Трамп случайно уличил Тимошенко во лжи
09:25
Курсу доллара предсказали рекордное падение
09:16
Обвиненная в эскорте Меланья Трамп потеряла покой
09:07
На севере столицы у безработного отобрали сумку с 10 млн
08:52
В Москве такси протаранило киоск с мороженым (видео)
08:36
Певица Валерия опешила от действий сына
08:35
Трудности расследования крушения Ту-154
08:32
Обнаглевший журналист вновь съязвил в адрес Путина
08:12
На юго-востоке Москвы найден труп мужчины с ранением головы
08:07
После развода Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной
07:54
У метро "Щукинская" маньяк ранил школьника ножом
21:56
Кличко сыграл на гитаре в прямом эфире (видео)
21:47
В крови Кара-Мурзы нашли неизвестное вещество
21:42
Кому из россиян грозит двойной налог
21:27
Сильное землетрясение произошло на севере Индии
21:15
Рогозин нашел "вождя древних укров"
21:07
Киев заподозрили в подготовке атаки на Мариуполь
20:57
Что мешает личному счастью Никиты Белых
20:43
Минфин займет у россиян десятки миллиардов
20:33
Четыре машины сгорели в Петербурге из-за шлагбаума
20:26
Два пенсионера попали под скорый поезд в Москве
20:17
Райкин опять оскандалился
20:14
Сыктывкарский архиепископ посвятил стих угнанной иномарке
20:07
Армия Норвегии пожаловалась на незаметные субмарины России
19:47
Миллиардер три года отказывает Керр в сексе до свадьбы
19:33
Анчоусы отпугнули акулу с помощью хитрой тактики (видео)
19:33
Лоза ответил унизившему его сатирику
19:15
Бизнесмена осудили за убийство коллектора в Москве
19:13
Как необычно отметить 14 февраля
19:08
Борис Джонсон получил микрофоном по лицу (видео)
19:07
Слава с размахом отметила 18-летие красавицы-дочки
19:01
Чиновникам в Латвии посоветовали забыть русский язык
18:46
Житель Мурманской области откусил нос знакомому
18:35
Как унижают незамужних и бездетных женщин
18:32
У Меланьи Трамп нашли двойника
18:22
С владельцем клиники расправился убитый горем вдовец
18:20
Скандалистка Рябцева стала невестой звезды "Интернов"
18:17
У москвички требуют 30 тысяч за парковку у дома
18:12
Тимошенко готовится стать президентом на крови
18:06
Лучшие фильмы Андрея Звягинцева
18:01
В Москве презентовали новый Hyundai Solaris (фото)
17:56
Поездка на Украину может стать для Садальского роковой
17:46
Как подготовить автомобиль к весне
17:44
В Петербурге электричка сбила девушку в наушниках
17:36
Удовиченко обозвала Чумакова
17:21
Пенсиям россиян пообещали рост на тысячу
17:19
Американская армия превратилась в потешные войска
17:19
"Туалетную засаду" Трампу устроил Порошенко
17:10
На Урале пожарный поджег дом должника
16:40
Маньяк пять лет охотится на пенсионеров в Поволжье
16:36
Бандера встал на пути Украины в Европу
16:29
Малахов и Онищенко встали на защиту гомеопатии
16:19
Тараторкина похоронили рядом с Полищук
16:06
Коллекторы из-за чужого долга шантажируют россиянку порнографией
16:00
Смена глав регионов улучшит качество жизни людей
15:56
Россию обвинили в попытках отделить Калифорнию
15:54
Тонева и Стоцкая пошли учиться на повара
15:53
Москвичей предупредили о новой погодной опасности
15:51
Целлюлит и вульгарная грудь довели Седокову до отчаяния

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Награждение Зары в Кремле смутило народ
После развода Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной
Певица Валерия опешила от действий сына
Обнаглевший журналист вновь съязвил в адрес Путина
Прооперированному Крутому нашли замену
Кушанашвили о муже Топурии: От таких живыми не уходят
Hi-tech

Россиян оставили без порно Brazzers

Фото: GLOBAL LOOK press
Популярный порносайт Brazzers заблокирован на территории России. Ресурс был внесен в список запрещенных по решению суда.
прочитано 350 раз

Постановление о блокировке сайта brazzers.com было вынесено Большеглушицким районным судом Самарской области 31 октября 2016 года. Однако решение вступило в силу лишь 6 февраля текущего года, сообщает Lenta.ru

ПО ТЕМЕ

Лысый из Brazzers обратился к россиянам

Порнозвезду изнасиловали во время съемок

Русские актеры получили "Порно-Оскар"

Согласно документам суда, на содержащуюся на сайте информацию пожаловался прокурор Самарской области. Как говорится в материалах дела, контент ресурса оказывает "негативное воздействие на психику человека, нарушает права граждан, влияет на формирование детской психики".   

Brazzers – известная канадская студия по производству фильмов для взрослых и сайт с соответствующим контентом. Ресурс предоставляет платный доступ к порнографическим материалам различного содержания.

Согласно рейтингу Alexa Internet сайт занимает 140-е место в мировом "Топ-500". Интернет-площадка насчитывает более 18 миллионов уникальных посетителей.

Совсем недавно Brazzers пережил очередной всплеск популярности в России. Это произошло после того, как один из актеров киностудии, известный как Лысый из Brazzers, зарегистрировался в соцсети "ВКонтакте".

При этом, о новом аккаунте Джонни Синс сообщил на своей странице в Twitter, что подтверждает его подлинность. Таким образом лысый красавчик, видимо, хотел получше познакомиться со своими многочисленными фанатами из России. Однако после блокировки ресурса, его профиль в российской соцсети может оказаться не востребован.  

Автор: Рудольф Великолепный7 февраля 2017, 13:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как порноактеры выглядят в реальной жизни

567

комментарии

Политика

Тимошенко готовится стать президентом на крови
"Туалетную засаду" Трампу устроил Порошенко
Россию обвинили в попытках отделить Калифорнию
Кремль возмутили оскорбления в адрес Путина

Шоу-бизнес

Водонаева высказалась о жире у подруг
Беременная Ирина Шейк изменила внешность
Малежик о "симпатичных вечерах" с Пугачевой
Боярского без шляпы подняли на смех

Проишествия

Мужчина удержал за волосы падавшую с 20-метровой высоты жену (видео)
Бизнесмена осудили за убийство коллектора в Москве
С владельцем клиники расправился убитый горем вдовец
Подробности гибели ребенка на "ватрушке" под Москвой

Lifestyle

Раскрыты "вероломные планы Путина" на премию "Оскар"
Райкин опять оскандалился
Как необычно отметить 14 февраля
Лучшие фильмы Андрея Звягинцева
Шоу-бизнес

Анна Калашникова оказалась в ужасной ситуации

После увеличения груди актриса четыре дня истекала кровью
Шоу-бизнес

Награждение Зары в Кремле смутило народ

Зрители не понимают, за какие заслуги певицу чествовал президент
Шоу-бизнес

После развода Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной

Популярная актриса буквально светилась от счастья
Общество

Обнаглевший журналист вновь съязвил в адрес Путина

Сотрудник канала Fox News заявил, что планирует подготовить извинения в течение пяти лет

Гороскоп

Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года
Внук спасет семью Гузеевой

Фоторепортажи

В Германии прошла выставка странных купальников
Слава с размахом отметила 18-летие красавицы-дочки
Тонева и Стоцкая пошли учиться на повара
Роскошные наряды Гильдии режиссеров США

Спорт

Скандал с гимном России на ЧМ получил продолжение
Теннисист вывел судью из строя попаданием в глаз (видео)
Когда фигуристка Медведева закончит хулиганить
Украинец напал на чемпиона мира во время гонки

Регионы

С лагеря на Сямозере из-за трагедии с детьми взыскали 22,6 миллиона
Коллекторы из-за чужого долга шантажируют россиянку порнографией
Сыктывкарский архиепископ посвятил стих угнанной иномарке
Мужчина заживо сжег соседку из-за расплодившихся тараканов
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru