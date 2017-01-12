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Лысый из Brazzers обратился к россиянам
Аккаунт Джонни Синса пока не прошел верификацию в социальной сети. Тем не менее актер опубликовал ссылку на эту страницу в своем Twitter, что говорит об истинности аккаунта.
"Новый профиль! Многие российские фанаты вдохновили меня зарегистрироваться здесь, что я и сделал!" – написал в соцсети Лысый из Brazzers. "Благодарю всех моих подписчиков! Здесь вы можете следить за съемками и моей жизнью!" – добавил он.
На страницу актера подписались уже более десяти тысяч человек. Отметим, что он сам вступил в официальную группу бывшей порноактрисы Саши Грей.
Keep voting for @JohnnySins @KissaSins on Avn deserve to win the awards https://t.co/hl3n7jLFVW pic.twitter.com/wgZzn6wzlz— Jim (@therealjim23) 12 января 2017 г.
Отметим, что Джонни Синс уже давно стал героем многих интернет-мемов как в России, так и за рубежом. В первую очередь он известен ролями в порнофильмах с пародийным сюжетом. В роликах он был и астронавтом, и кулинаром, и даже заключенным.
@JohnnySins would anyone like a creampie? pic.twitter.com/xK547oOwUX— David Pettit (@DavopNZ) 11 января 2017 г.
Примечательно, что и сам актер смеется над интернет-мемами и даже репостит их на своих страницах в социальных сетях. Лысый из Brazzers даже устроил конкурс в Twitter на самую смешную картинку. "Автор лучшего мема выиграет бесплатный DVD-диск Sins Life с моим автографом!" – гласит один из постов в его аккаунте.
Come on #Sinners @JohnnySins pic.twitter.com/Y72HO5oLyY— Justinn Smits (@justinsmits00) 11 января 2017 г.
Brazzers – известная канадская студия по производству фильмов для взрослых. Сайт часто удивляет пользователей неожиданными сюжетами роликов. Например, в 2016 году студия опубликовала порнопародию на игру Pokemon Go.
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