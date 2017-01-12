Лысый из Brazzers обратился к россиянам

Известный порноактер Джонни Синс, более известный как Лысый из Brazzers, проявил интерес к российской аудитории. Звезда индустрии зарегистрировалась в социальной сети "ВКонтакте".

Аккаунт Джонни Синса пока не прошел верификацию в социальной сети. Тем не менее актер опубликовал ссылку на эту страницу в своем Twitter, что говорит об истинности аккаунта.

"Новый профиль! Многие российские фанаты вдохновили меня зарегистрироваться здесь, что я и сделал!" – написал в соцсети Лысый из Brazzers. "Благодарю всех моих подписчиков! Здесь вы можете следить за съемками и моей жизнью!" – добавил он.

На страницу актера подписались уже более десяти тысяч человек. Отметим, что он сам вступил в официальную группу бывшей порноактрисы Саши Грей.

Отметим, что Джонни Синс уже давно стал героем многих интернет-мемов как в России, так и за рубежом. В первую очередь он известен ролями в порнофильмах с пародийным сюжетом. В роликах он был и астронавтом, и кулинаром, и даже заключенным.

Примечательно, что и сам актер смеется над интернет-мемами и даже репостит их на своих страницах в социальных сетях. Лысый из Brazzers даже устроил конкурс в Twitter на самую смешную картинку. "Автор лучшего мема выиграет бесплатный DVD-диск Sins Life с моим автографом!" – гласит один из постов в его аккаунте.

Brazzers – известная канадская студия по производству фильмов для взрослых. Сайт часто удивляет пользователей неожиданными сюжетами роликов. Например, в 2016 году студия опубликовала порнопародию на игру Pokemon Go.