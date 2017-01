Лысый из Brazzers обратился к россиянам

Аккаунт Джонни Синса пока не прошел верификацию в социальной сети. Тем не менее актер опубликовал ссылку на эту страницу в своем Twitter, что говорит об истинности аккаунта.

"Новый профиль! Многие российские фанаты вдохновили меня зарегистрироваться здесь, что я и сделал!" – написал в соцсети Лысый из Brazzers. "Благодарю всех моих подписчиков! Здесь вы можете следить за съемками и моей жизнью!" – добавил он.

На страницу актера подписались уже более десяти тысяч человек. Отметим, что он сам вступил в официальную группу бывшей порноактрисы Саши Грей.

Keep voting for @JohnnySins @KissaSins on Avn deserve to win the awards https://t.co/hl3n7jLFVW pic.twitter.com/wgZzn6wzlz