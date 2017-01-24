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Русские актеры получили "Порно-Оскар"
Церемония вручения премии AVN Awards прошла после 34-й эротической ярмарки Adult Entertainment Expo. Организаторы в рамках выставки наградили около ста актеров.
Адриана Чечик живет в Пенсильвании и снимается в американских фильмах. Однако, по словам 25-летней актрисы, в ее роду были русские и сербы.
В свою очередь Алексей Гончаров выиграл две награды на AVN Awards. Одну статуэтку он получил за "самый скандальный ролик", в котором участвовала и Адриана Чечик. Вторую премию ему присудили в номинации "Best Double Penetration Sex Scene". Отметим, что в ней снималась украинка Абелла Денжер.
Thank you to @AVNMediaNetwork for the recognition and accept me in America ���� pic.twitter.com/TPKKh9Ha7C— Markus Dupree (@MarkusDupree) 22 января 2017 г.
Примечательно, что русские актеры редко получают "Порно-Оскары". В последний раз в 2015 году победительницей AVN Awards стала модель Алина Еременко. Тогда же она рассказала про только "зарождающуюся" звезду индустрии Алексея Гончарова.
"Мальчики не очень востребованы", – заявила победительница "Порно-Оскара 2015". "Хотя у нас есть один русский парень, он приехал сюда пару лет назад. Очень хорошо о себе заявил. Сейчас его увлеченно снимают Рокко Сиффреди и Пьер Вудман, снимают местные компании. Его сценическое имя – Маркус Дюпре", – цитирует ее газета "Комсомольская Правда".
Thank you so much to @avnawards for supporting and amazing show �� pic.twitter.com/eycsboD0Ot— Markus Dupree (@MarkusDupree) 23 января 2017 г.
Отметим, что Пьер Вудман поздравил Алексея Гончарова с победой на "Порно-Оскаре 2017". "Молодец, Маркус, я уверен, ты не забыл сказать, благодаря кому ты получил свое признание", – написал он в социальной сети Twitter.
@MarkusDupree @AVNMediaNetwork well done Markus, I am sure you did not forget to said because of who you get this recognition !!!— PIERRE WOODMAN (@PIERREWOODMAN) 24 января 2017 г.
Алина Еременка также отметила, что из-за кризиса россияне начали чаще строить карьеру в индустрии. "Американское порно довольно специфическое, там девушки с большими силиконовыми грудями, там все такое ненатуральное и неестественное. А наши снимают... качество похуже, в какой-нибудь квартирке, но все так живо выглядит", – отметила она.
Отметим, лучшей дебютанткой года стала 19-летняя американка Холли Хендрикс, взявшая себе псевдоним в честь гитариста Джими Хендрикса. Лучшим пародийным фильмом в жанре порно члены жюри признали Suicide Squad XXX.
Я не могу быть уверен ни в чем, кроме одного: на любую мою жизненную ситуацию уже сняли порно-пародию.— Китайская Копия (@repli_cat86) 26 января 2016 г.
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