Русские актеры получили "Порно-Оскар"

Порноактриса русско-сербского происхождения Адриана Чечик выиграл "Порно-Оскар" в номинации "Исполнительница года". А звезда индустрии Алексей Гончаров, более известный как Markus Dupree, получил на церемонии сразу две награды.

Церемония вручения премии AVN Awards прошла после 34-й эротической ярмарки Adult Entertainment Expo. Организаторы в рамках выставки наградили около ста актеров.

Адриана Чечик живет в Пенсильвании и снимается в американских фильмах. Однако, по словам 25-летней актрисы, в ее роду были русские и сербы.

❤ I'm so happy!! This was such an amazing memory and it will last all year!! @avn @avnshow thankyou for so much love to everyone who ever believed and rooted for me! Thankyou to all the performers who have worked with me! Видео опубликовано Adriana Chechik (@bratnasty69) Янв 22 2017 в 12:12 PST

В свою очередь Алексей Гончаров выиграл две награды на AVN Awards. Одну статуэтку он получил за "самый скандальный ролик", в котором участвовала и Адриана Чечик. Вторую премию ему присудили в номинации "Best Double Penetration Sex Scene". Отметим, что в ней снималась украинка Абелла Денжер.

Thank you to @AVNMediaNetwork for the recognition and accept me in America pic.twitter.com/TPKKh9Ha7C — Markus Dupree (@MarkusDupree) 22 января 2017 г.

Примечательно, что русские актеры редко получают "Порно-Оскары". В последний раз в 2015 году победительницей AVN Awards стала модель Алина Еременко. Тогда же она рассказала про только "зарождающуюся" звезду индустрии Алексея Гончарова.

"Мальчики не очень востребованы", – заявила победительница "Порно-Оскара 2015". "Хотя у нас есть один русский парень, он приехал сюда пару лет назад. Очень хорошо о себе заявил. Сейчас его увлеченно снимают Рокко Сиффреди и Пьер Вудман, снимают местные компании. Его сценическое имя – Маркус Дюпре", – цитирует ее газета "Комсомольская Правда".

Thank you so much to @avnawards for supporting and amazing show pic.twitter.com/eycsboD0Ot — Markus Dupree (@MarkusDupree) 23 января 2017 г.

Отметим, что Пьер Вудман поздравил Алексея Гончарова с победой на "Порно-Оскаре 2017". "Молодец, Маркус, я уверен, ты не забыл сказать, благодаря кому ты получил свое признание", – написал он в социальной сети Twitter.

@MarkusDupree @AVNMediaNetwork well done Markus, I am sure you did not forget to said because of who you get this recognition !!! — PIERRE WOODMAN (@PIERREWOODMAN) 24 января 2017 г.

Алина Еременка также отметила, что из-за кризиса россияне начали чаще строить карьеру в индустрии. "Американское порно довольно специфическое, там девушки с большими силиконовыми грудями, там все такое ненатуральное и неестественное. А наши снимают... качество похуже, в какой-нибудь квартирке, но все так живо выглядит", – отметила она.

Отметим, лучшей дебютанткой года стала 19-летняя американка Холли Хендрикс, взявшая себе псевдоним в честь гитариста Джими Хендрикса. Лучшим пародийным фильмом в жанре порно члены жюри признали Suicide Squad XXX.