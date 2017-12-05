Радиация из США добралась до российской глубинки

В Киеве задержали Саакашвили Олег Табаков попал в реанимацию Развод Джигарханяна Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Наряд Пугачевой довел до исступления дочь Киркорова
Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Семья Хворостовского приняла странное решение
партнеры
Вторник 5 декабря
Лента новостей
14:38
Когда мусульмане захватят Европу
14:32
Как пережить пенсию
14:22
На съемках шоу "Успех" случилось жуткое происшествие
14:10
Отца и дочь нашли мертвыми после крупного выигрыша
14:08
Спасших москвичку от изнасилования отблагодарили мордобоем
14:06
Землю накрыла мощная магнитная буря
13:54
Киев репрессировал "украинца" Илью Муромца
13:42
Хирург озадачен обвисшими ушами Буйнова
13:35
Курорт в Крыму стал лучшим в мире
13:13
Кремль припомнил Саакашвили пожеванный галстук
13:00
России предрекли дефицит топлива
12:51
Вычислены признаки скорой смерти
12:44
В Москве госпитализировали внучку секретаря Сталина
12:36
Где живут самые депрессивные россияне
12:27
Уход за кожей в отопительный сезон
12:20
Россию поразила неуправляемая инфекция
12:17
Как заработать миллионы до 30 лет
12:16
Секретный ресторан в центре Москвы открыл двери для всех
12:13
Жертвы допинг-скандала
11:57
На севшей в лужу Собчак поставили крест
11:55
Онкоцентр Блохина заподозрили в поборах с пациентов
11:35
Орущего Саакашвили стащили с крыши в тюрьму
11:29
Новое шоу Малахова обругали еще до премьеры
11:09
В Москве мажорка на Gelandewagen промчалась по тротуару (видео)
11:06
Спецназ загнал Саакашвили на край крыши
10:55
Родившая Кожевникова попала в больницу
10:43
Как провокаторы МОК отыграются на сборной России
10:13
Голая хозяйка вечеринки соблазнила наряд полиции
10:13
Как жирная пища убивает организм
10:09
Шиловская сыграла тайную свадьбу с известным актером
09:47
Миллиардеру Исмаилову предъявили обвинение в убийстве
09:37
Оскандалившаяся Шурыгина: Такой вы меня еще не видели
09:36
В Приморье семилетних мальчишек призвали в армию
09:31
В России перед Новым годом взлетели цены на игрушки
09:21
В Петербурге охранник "Пятерочки" избил покупательницу
08:57
Украина сжигает последние мосты с Россией
08:57
В Москве выросли тарифы на электричество
08:39
Бузова дерзко высказалась о своей свадьбе
08:30
США решили украсть славу Путина
08:28
Институту искусств хотят присвоить имя Хворостовского
08:18
Россияне ответили на ультиматум МОК
07:57
На МКАД случилась жуткая авария
01:00
Избитую Кравец приняли за элитную путану
22:14
В Корее встали на защиту российских хоккеистов
21:55
Предатель Родченков назвал имена сообщников
21:48
Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)
21:33
Зараженный ВИЧ партнер Собчак рассказал об унижениях
21:13
Парламентарии мира объявили войну наркотикам
21:10
Известного певца обвинили в воровстве
21:04
Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем
20:46
Цымбалюк-Романовская пожаловалась в прокуратуру на Джигарханяна
20:34
Где в Европе больше всего пьют
20:31
Что Вы знаете о "Доме-2"
20:24
Бывшего президента Йемена убили выстрелом в голову
20:16
Любимый мужчина Волочковой возил в Ниццу деньги чемоданами
19:51
Безумные регионы: крыса прогрызла стену дома и украла банку шпрот
19:40
Смертельное ДТП с ребенком в Москве попало на видео
19:18
Соблазнительные фото 31-летней королевы красоты из Москвы
19:07
В Петербурге станцию метро закрыли из-за пассажиров
19:05
Глава парламента Индонезии: мировая стабильность – заслуга Путина
18:48
Ритуальщиков предупредили о больном Табакове
18:44
Трех прохожих избили у ларька с шаурмой в Подмосковье
18:30
Сбербанк без разрешения списывал деньги клиентов
18:27
В Чехии столкнулись два поезда
18:19
В крупном ДТП под Москвой пострадали люди
17:52
Умер индийский актер Шаши Капур
17:50
Топ-5 туристических направлений на Новый год
17:37
"Единая Россия" отвечает на все вопросы избирателей
17:31
Парламенты России и Узбекистана укрепляют отношения двух стран
17:28
Задержание окровавленного убийцы ребенка попало на видео
17:07
Колдун осчастливил геев в сауне
17:02
Что смотреть по телевизору в декабре
17:00
Почему НАТО не борется с наркотрафиком в Афганистане
16:55
Улюкаев сказал последнее слово
16:38
Взбешенная Шурыгина обозвала звезду "Дома-2" после скандала
16:38
"Расплывшаяся" Собчак провела благотворительный аукцион со звездами
16:32
Украина снимает последние штаны ради МВФ
16:29
Участника Олимпиады застрелили после ссоры в баре
15:57
Скандалист Ляшко удивил выходкой в ресторане (видео)
15:48
Саакашвили и нелицензионный Майдан
15:45
Биткоин потеснит печатные станки правительств
15:40
Серебренникова оставили под арестом
15:37
Улюкаеву готовят смертный приговор
15:35
Максакова поменяла Украину на Шотландию
15:31
В Колонном зале Дома союзов пройдет историческая новогодняя елка
15:25
Володин призвал парламенты мира вместе бороться с наркотиками
15:08
Володин пристыдил американских парламентариев
15:03
Под Москвой пьяный мужчина угрожал ножом врачу скорой
14:51
У Элтона Джона умерла мать
14:48
Угонщик Ferrari потерпел крах на заправке (видео)
14:46
Джигарханян о бывшей жене: Я оставил ей все деньги
14:44
Россия и Иран усилят борьбу с афганским наркотрафиком
14:34
Алсу прервала вынужденное молчание
14:19
Найдено неожиданное средство от астмы
14:14
Назван величайший рождественский фильм в истории
14:12
Перед смертью Марьянова пичкали опасными препаратами
14:04
Украинский генерал сделал сенсационное признание о Крыме
14:00
На шахте в Кемеровской области произошел пожар
13:35
Крымчанка получила миллион рублей за красоту
13:28
Трамп оказался под колпаком у Мюллера
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)
Солнцев оскорбил мужа Шурыгиной
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Что случилось с лицом красавицы Брежневой
Джигарханян о бывшей жене: Я оставил ей все деньги
Оглушенный Табаков из последних сил цепляется за жизнь
Hi-tech

Радиация из США добралась до российской глубинки

Фото: GLOBAL LOOK press
Ядерные испытания, проведенные США, отразились на российских лесах – как, впрочем, и на всей планете. Ученые обнаружили следы радиации в годичных кольцах деревьев.
прочитано 571 раз

Глобальное влияние ядерных взрывов, которые проводили в начале 1960-х годов американские военные, на экологию планеты подтверждено исследованиями российских ученых. Специалисты из Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске нашли подтверждение этой гипотезы в годичных кольцах сосен.

ПО ТЕМЕ

Российские ученые нашли способ убить раковые клетки

ЦРУ заражает раком президентов

Названы самые опасные и ненужные медицинские процедуры

С сентября 1945-го на Земле прошли почти 2,5 тысячи ядерных испытаний. Примерно две трети из них были подземными, а 520 проводились в атмосфере. Сила многих взрывов, особенно самых первых, до сих пор не известна. Вдобавок неясно, проводили ли ядерные испытания Израиль, ЮАР или КНДР.

По данным ученых, эти эксперименты оставили следы не только в атмосфере, но и в почве, и даже в годичных кольцах деревьев. В них накопился углерод-14 – нестабильный изотоп, возникающий при распаде ядер плутония и урана в атомных бомбах и реакторах.

До "ядерного века" углерод-14 возникал в атмосфере исключительно естественным путем – в результате взаимодействия атомов с космическими лучами. Эта особенность позволяет использовать элемент как надежный индикатор возраста почти всех археологических и палеонтологических находок.

"Мониторинг экологических последствий ядерных испытаний с помощью радиоуглеродного метода в мире распространен, но ближайшие к нам ускорительные масс-спектрометры находятся в Европе и Америке. Мы получили результаты, близкие к тем, что наблюдают коллеги – хотя измеряли образцы, взятые практически с другого конца света. Мы показали, что наземные ядерные испытания в Америке оказали заметное влияние на экологию России и наоборот", – рассказал РИА Новости академик Василий Пархомчук.

По словам академика, в сибирских соснах можно заметить следы как советских, так и американских ядерных испытаний. В годичных кольцах деревьев 50-60-х наблюдаются такие же излишки углерода-14, как и у деревьев с противоположного конца света. На сегодняшний день научные и военные организации – как в России, так и в других странах мира – следят за изменениями уровня углерода-14 и других радиоизотопов. Таким образом фиксируются следы "нелегальных" ядерных испытаний, которые могут проводить непризнанные ядерные государства – КНДР, Израиль, Иран, Саудовская Аравия или Бразилия.

Автор: Андрей Евлампиев5 декабря 2017, 13:27

комментарии

Политика

Кремль припомнил Саакашвили пожеванный галстук
На севшей в лужу Собчак поставили крест
США решили украсть славу Путина
Володин пристыдил американских парламентариев

Шоу-бизнес

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
Хирург озадачен обвисшими ушами Буйнова
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Казаченко поражен бессовестными выходками бывшей возлюбленной

Проишествия

Отца и дочь нашли мертвыми после крупного выигрыша
Спасших москвичку от изнасилования отблагодарили мордобоем
Задержание окровавленного убийцы ребенка попало на видео
Пьяный пассажир с "бомбой" парализовал работу Домодедово

Lifestyle

Киев репрессировал "украинца" Илью Муромца
Назван величайший рождественский фильм в истории
Разбираетесь ли Вы в современном искусстве
Самая омерзительная сцена секса удостоилась награды
Шоу-бизнес

Алсу прервала вынужденное молчание

Певица рассказала о золотых унитазах и запретах мужа
Шоу-бизнес

Ритуальщиков предупредили о больном Табакове

Режиссер идет на поправку
Спорт

Как провокаторы МОК отыграются на сборной России

Судьба спортсменов в руках Международного олимпийского комитета
Шоу-бизнес

Родившая Кожевникова попала в больницу

Актриса была госпитализирована с температурой

Гороскоп

Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем
Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года
Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года

Фоторепортажи

Жертвы допинг-скандала
Соблазнительные фото 31-летней королевы красоты из Москвы
"Расплывшаяся" Собчак провела благотворительный аукцион со звездами
Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"

Спорт

Как провокаторы МОК отыграются на сборной России
В Корее встали на защиту российских хоккеистов
Предатель Родченков назвал имена сообщников
Информатор Степанов подло провоцирует МОК на войну с Россией

Регионы

Голая хозяйка вечеринки соблазнила наряд полиции
В Приморье семилетних мальчишек призвали в армию
Безумные регионы: крыса прогрызла стену дома и украла банку шпрот
В Пензе душ Шарко лишил девственности молодую пациентку
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru