Радиация из США добралась до российской глубинки

Ядерные испытания, проведенные США, отразились на российских лесах – как, впрочем, и на всей планете. Ученые обнаружили следы радиации в годичных кольцах деревьев.

Глобальное влияние ядерных взрывов, которые проводили в начале 1960-х годов американские военные, на экологию планеты подтверждено исследованиями российских ученых. Специалисты из Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске нашли подтверждение этой гипотезы в годичных кольцах сосен.

С сентября 1945-го на Земле прошли почти 2,5 тысячи ядерных испытаний. Примерно две трети из них были подземными, а 520 проводились в атмосфере. Сила многих взрывов, особенно самых первых, до сих пор не известна. Вдобавок неясно, проводили ли ядерные испытания Израиль, ЮАР или КНДР.

По данным ученых, эти эксперименты оставили следы не только в атмосфере, но и в почве, и даже в годичных кольцах деревьев. В них накопился углерод-14 – нестабильный изотоп, возникающий при распаде ядер плутония и урана в атомных бомбах и реакторах.

До "ядерного века" углерод-14 возникал в атмосфере исключительно естественным путем – в результате взаимодействия атомов с космическими лучами. Эта особенность позволяет использовать элемент как надежный индикатор возраста почти всех археологических и палеонтологических находок.

"Мониторинг экологических последствий ядерных испытаний с помощью радиоуглеродного метода в мире распространен, но ближайшие к нам ускорительные масс-спектрометры находятся в Европе и Америке. Мы получили результаты, близкие к тем, что наблюдают коллеги – хотя измеряли образцы, взятые практически с другого конца света. Мы показали, что наземные ядерные испытания в Америке оказали заметное влияние на экологию России и наоборот", – рассказал РИА Новости академик Василий Пархомчук.

По словам академика, в сибирских соснах можно заметить следы как советских, так и американских ядерных испытаний. В годичных кольцах деревьев 50-60-х наблюдаются такие же излишки углерода-14, как и у деревьев с противоположного конца света. На сегодняшний день научные и военные организации – как в России, так и в других странах мира – следят за изменениями уровня углерода-14 и других радиоизотопов. Таким образом фиксируются следы "нелегальных" ядерных испытаний, которые могут проводить непризнанные ядерные государства – КНДР, Израиль, Иран, Саудовская Аравия или Бразилия.