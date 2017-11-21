ЦРУ заражает раком президентов
Глубоко засекреченный отдел ЦРУ, отслеживающий состояние здоровья мировых лидеров, существует с 1972 года. Не так давно в СМИ появилась информация, что агенты этого подразделения охотятся за ДНК глав государств.
Примеров, подтверждающих версию журналистов, немало. До сих пор остается загадкой смерть палестинского лидера Ясира Арафата в 2004 году. Эксперты предполагают, что имело место заражение вирусом, разработанным в тайных лабораториях американской спецслужбы. Врачи до сих пор не определились с точной причиной смерти Арафата. Предполагали цирроз печени, ВИЧ и кровоизлияние в мозг. Однако, по данным аналитиков, он умер от отравления полонием-210, а в его окружении говорили о причастности к этой смерти США.
Об "онкологическом терроре", развязанном Вашингтоном против неугодных ему лидеров стран, говорил незадолго до своей смерти президент Венесуэлы Уго Чавес. Его гибель в 2011 году также считается одним из показательных случаев, подтверждающих эту теорию. Бывший десантник с крепким для своего возраста здоровьем сгорел буквально за считаные месяцы, отмечает "Правда.Ру".
Уго Чавес перенес две операции и долгий курс лечения от рака на Кубе. По одной из версий, президент Венесуэлы был целенаправленно облучен радиацией с целью вызвать у него онкологические заболевание. Называлось даже место – отель в Нью-Йорке, где он проживал во время сессии Генеральной ассамблеи ООН. Похожая участь постигла и кубинского лидера Фиделя Кастро.
#США #Америка #Чавес pic.twitter.com/uwJToAmwvS— Путин (@PutinVVZ) 21 июля 2017 г.
Статистика заболеваний раком среди лидеров 14 латиноамериканских государств выглядит весьма подозрительно, отмечает издание. В прошлом году от онкологии скончался бывший президент Аргентины Нестор Киршнер – друг Уго Чавеса. Позже рак выявили у его вдовы - также президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер.
Неутешительный диагноз поставили и экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Сильве. Позже рак выявили у сменившей его на президентском посту Дилмы Русеф. Онкологические заболевания поразили 59-летнего президента Парагвая Фернандо Луго, президента Боливии Эво Моралеса и 62-летнего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса Кальдерона.
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