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Политика

ЦРУ заражает раком президентов

Фото: dni.ru
Спецслужбы США развязали "онкологический террор" против неугодных им глав государств. Секретное подразделение ЦРУ устранило таким образом как минимум десятерых латиноамериканских лидеров.
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Глубоко засекреченный отдел ЦРУ, отслеживающий состояние здоровья мировых лидеров, существует с 1972 года. Не так давно в СМИ появилась информация, что агенты этого подразделения охотятся за ДНК глав государств.

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Примеров, подтверждающих версию журналистов, немало. До сих пор остается загадкой смерть палестинского лидера Ясира Арафата в 2004 году. Эксперты предполагают, что имело место заражение вирусом, разработанным в тайных лабораториях американской спецслужбы. Врачи до сих пор не определились с точной причиной смерти Арафата. Предполагали цирроз печени, ВИЧ и кровоизлияние в мозг. Однако, по данным аналитиков, он умер от отравления полонием-210, а в его окружении говорили о причастности к этой смерти США.

Об "онкологическом терроре", развязанном Вашингтоном против неугодных ему лидеров стран, говорил незадолго до своей смерти президент Венесуэлы Уго Чавес. Его гибель в 2011 году также считается одним из показательных случаев, подтверждающих эту теорию. Бывший десантник с крепким для своего возраста здоровьем сгорел буквально за считаные месяцы, отмечает "Правда.Ру".

Уго Чавес перенес две операции и долгий курс лечения от рака на Кубе. По одной из версий, президент Венесуэлы был целенаправленно облучен радиацией с целью вызвать у него онкологические заболевание. Называлось даже место – отель в Нью-Йорке, где он проживал во время сессии Генеральной ассамблеи ООН. Похожая участь постигла и кубинского лидера Фиделя Кастро.

Статистика заболеваний раком среди лидеров 14 латиноамериканских государств выглядит весьма подозрительно, отмечает издание. В прошлом году от онкологии скончался бывший президент Аргентины Нестор Киршнер – друг Уго Чавеса. Позже рак выявили у его вдовы - также президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер.

Неутешительный диагноз поставили и экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Сильве. Позже рак выявили у сменившей его на президентском посту Дилмы Русеф. Онкологические заболевания поразили 59-летнего президента Парагвая Фернандо Луго, президента Боливии Эво Моралеса и 62-летнего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса Кальдерона.

Автор: Андрей Евлампиев21 ноября 2017, 14:16

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