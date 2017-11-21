ЦРУ заражает раком президентов

Спецслужбы США развязали "онкологический террор" против неугодных им глав государств. Секретное подразделение ЦРУ устранило таким образом как минимум десятерых латиноамериканских лидеров.

Глубоко засекреченный отдел ЦРУ, отслеживающий состояние здоровья мировых лидеров, существует с 1972 года. Не так давно в СМИ появилась информация, что агенты этого подразделения охотятся за ДНК глав государств.

Примеров, подтверждающих версию журналистов, немало. До сих пор остается загадкой смерть палестинского лидера Ясира Арафата в 2004 году. Эксперты предполагают, что имело место заражение вирусом, разработанным в тайных лабораториях американской спецслужбы. Врачи до сих пор не определились с точной причиной смерти Арафата. Предполагали цирроз печени, ВИЧ и кровоизлияние в мозг. Однако, по данным аналитиков, он умер от отравления полонием-210, а в его окружении говорили о причастности к этой смерти США.

Об "онкологическом терроре", развязанном Вашингтоном против неугодных ему лидеров стран, говорил незадолго до своей смерти президент Венесуэлы Уго Чавес. Его гибель в 2011 году также считается одним из показательных случаев, подтверждающих эту теорию. Бывший десантник с крепким для своего возраста здоровьем сгорел буквально за считаные месяцы, отмечает "Правда.Ру".

Уго Чавес перенес две операции и долгий курс лечения от рака на Кубе. По одной из версий, президент Венесуэлы был целенаправленно облучен радиацией с целью вызвать у него онкологические заболевание. Называлось даже место – отель в Нью-Йорке, где он проживал во время сессии Генеральной ассамблеи ООН. Похожая участь постигла и кубинского лидера Фиделя Кастро.

Статистика заболеваний раком среди лидеров 14 латиноамериканских государств выглядит весьма подозрительно, отмечает издание. В прошлом году от онкологии скончался бывший президент Аргентины Нестор Киршнер – друг Уго Чавеса. Позже рак выявили у его вдовы - также президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер.

Неутешительный диагноз поставили и экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Сильве. Позже рак выявили у сменившей его на президентском посту Дилмы Русеф. Онкологические заболевания поразили 59-летнего президента Парагвая Фернандо Луго, президента Боливии Эво Моралеса и 62-летнего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса Кальдерона.