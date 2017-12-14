От МКС отделился корабль с тремя космонавтами

От Международной космической станции (МКС) отстыковался космический корабль новой серии "Союз МС-05", передает RT. На борту находятся трое членов экипажа длительной экспедиции МКС-52/53 – космонавт Сергей Рязанский и астронавты Рэндольф Брезник и Паоло Несполи. Как заметил российский космонавт, путь от МКС до Земли должен занять около трех с половиной часов.

Готовимся к закрытию люков, отстыковке и посадке. Сам путь от Станции до касания с Землей длится около 3,5 часов. Это очень напряженный и ответственный процесс. Удачи нам!

P.S. Забрал с собой более 200 000 фотографий, которыми обещаю радовать вас после посадки pic.twitter.com/nIq0pV6Mqh — Сергей Рязанский (@SergeyISS) 13 декабря 2017 г.