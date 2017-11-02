В новостном репортаже разглядели инопланетянина

Сетевые исследователи, проводящие часы своей жизни за поиском доказательств существования внеземной жизни, разглядывая фотографии и видео, снятые из космоса, получили неожиданное "доказательство" своих теорий в обычном новостном репортаже на телеканале Fox News. Они обратили внимание на глаза ведущей и тут же заметили что-то неладное.

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