В новостном репортаже разглядели инопланетянина
Ведущая Fox News зачитывала текст с листа и временами поднимала взгляд на камеру. В одни из таких моментов ее глаза по каким-то причинам приняли необычный облик. Обычные зрители решили, что стали свидетелями сбоя в работе оборудования или любопытных последствий неточной передачи видеосигнала.
Однако искатели инопланетян выдвинули свою версию. По их уверениям, ведущая является рептилоидом и смотреть через сомкнутые веки для – нормальная практика.
Отметим, в США довольно популярна теория, согласно которой на земле активно действуют некие инопланетяне-рептилии. Якобы они маскируются под людей и активно вмешиваются в их жизнь, занимая ключевые посты во многих отраслях, в частности – контролируют распространение информации через соцсети и СМИ.
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