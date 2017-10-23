С какой вероятностью метеорит упадет на голову человека
Ученые отмечают, что за год на Землю падает около шести метеоритов. Раз в семь лет небесные тела наносят вред людям, например, обрушиваясь на их дома.
Специалисты подсчитали: вероятность обрушения метеорита на голову прохожего составляет 0,000001%. Таким образом, вред может принести одно из 40 падающих небесных тел, сообщает Life.ru.
Исследователи также отмечают, что случаи падения метеорита на человека уже встречались в истории. Например, в середине XX века небесное тело разрушило целый дом. Инцидент произошел в 1954 году в США. Метеорит весом около четырех килограммов упал на жилище американки и полностью его разгромил.
Напомним, в России одним из самых известных случаев такого рода стало падение Тунгусского метеорита. Небесный объект обрушился на Землю 30 июня 1908 года в междуречье реки Подкаменная Тунгуска и ее притока Чуни.
Многие специалисты считают, что Тунгусский метеорит – это осколок кометы Энке. Некоторые эксперты уверены, что небесное тело опасно приблизится к Земле уже в 2022 году и якобы уничтожит все живое. Подчеркнем, что диаметр "материнского" космического объекта составляет примерно пять километров.
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