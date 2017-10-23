С какой вероятностью метеорит упадет на голову человека

По мнению ученых, ситуация, когда случайному прохожему падает на голову метеорит, вполне реальна. Исследователи вычислили вероятность того, что человека придавит небесным телом.

Ученые отмечают, что за год на Землю падает около шести метеоритов. Раз в семь лет небесные тела наносят вред людям, например, обрушиваясь на их дома.

Специалисты подсчитали: вероятность обрушения метеорита на голову прохожего составляет 0,000001%. Таким образом, вред может принести одно из 40 падающих небесных тел, сообщает Life.ru.

Исследователи также отмечают, что случаи падения метеорита на человека уже встречались в истории. Например, в середине XX века небесное тело разрушило целый дом. Инцидент произошел в 1954 году в США. Метеорит весом около четырех килограммов упал на жилище американки и полностью его разгромил.

Напомним, в России одним из самых известных случаев такого рода стало падение Тунгусского метеорита. Небесный объект обрушился на Землю 30 июня 1908 года в междуречье реки Подкаменная Тунгуска и ее притока Чуни.



Многие специалисты считают, что Тунгусский метеорит – это осколок кометы Энке. Некоторые эксперты уверены, что небесное тело опасно приблизится к Земле уже в 2022 году и якобы уничтожит все живое. Подчеркнем, что диаметр "материнского" космического объекта составляет примерно пять километров.