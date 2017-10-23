С какой вероятностью метеорит упадет на голову человека

Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной
Отскорбевшую по Марьянову Пугачеву обвинили в цинизме
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Пелагея высказалась о первой семье Телегина
партнеры
Понедельник 23 октября
Лента новостей
13:30
Валерий Сюткин: Агузарова вела себя отвратительно
13:25
Красноярский депутат погиб во время прыжков на батуте
13:05
Собчак оказалась хитрее располневшей Жасмин
12:50
В московской школе объявлена угроза взрыва
12:47
Депрессия сокращает продолжительность жизни
12:28
Собирающая крохи супруга Краско отказалась себя продавать
12:17
Убийца музыканта "Любэ" избежал тюрьмы
12:05
Замерзающий Киев диктует Москве условия по газу
11:46
Шурыгина променяла мужа на известного певца
11:34
Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
11:28
Ресторан настоящей абхазской кухни открылся в центре Москвы
11:07
Рублю предрекают активное отступление
11:03
Собаки-чудовища заполонили Нью-Йорк
10:52
Михалкова развелась с мужем
10:38
Известный певец ощущает себя женщиной
10:27
Назван срок отставки Порошенко
10:22
Марьянова в припадке спасал бывший наркоман
10:21
Гороскоп с 23 по 29 октября
09:59
Страстная парочка занялась сексом на танцполе (видео)
09:55
Рядом с Савеловским вокзалом нашли труп
09:32
Премьера фильма "ВМАЯКОВСКИЙ" состоится в феврале
09:20
В московском метро случилось ЧП
09:17
Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться
09:13
Британия требует запретить беременных женщин
09:06
Красотка покорила Сеть своими перевоплощениями в известных героев
08:57
После развода Джигарханяну грозит печальный конец
08:55
В Австралии умер основатель AC/DC
08:40
Назван убийца миллионов человек
08:40
В Москве при очистке пруда нашли расчлененный труп
08:34
Под Петербургом произошла страшная авария
08:10
Получить пенсию в России станет сложнее
07:56
В московском метро на неделю закроют три станции
01:25
Друзья отвернулись от ошарашенной предательством Собчак
20:11
Звезда "Уральских пельменей" ужаснула худобой
18:23
В Британии мужчина с ружьем захватил заложников
18:08
В туалете ТЦ на востоке Москвы нашли мертвого мужчину
18:03
Пассажир толкнул уборщицу метро на рельсы (видео)
17:53
Рената Литвинова пострадала из-за любви к чудному пальто
17:29
Муж Лядовой спасся из роковой для Марьянова клиники
16:56
На безработного в Москве напали "высокотехнологичные" грабители
16:56
Бузова в дерзких шортах прошлась по подиуму
16:43
Рапунцель из "Дома-2" расплакалась после новостей о беременности
16:12
Попавшая в секс-скандал Толкалина извинилась перед жертвами насилия
15:46
В Ростове-на-Дону загорелся рынок (фото)
15:33
В Москве избили вице-мисс России
15:09
Протестующие подрались с полицией в Киеве
14:59
Красотка из "Дома-2" жалеет о своей легкодоступности
14:35
Михалкова поддержала больного Зайцева
14:29
Названа дата первого крупного снегопада в Москве
14:10
Черные риелторы забили ломом известного певца
13:43
На Украине закатили праздник в честь убийства невесты Гиви
13:12
Медведева показала страсть на льду
12:53
Молодой красавчик устроил теплый прием Екатерине Андреевой
12:22
Анисина отомстила Джигурде в объятиях с другим мужчиной
11:55
Интимное признание Меньшовой смутило Николаева
11:34
Располневшая на 40 кг клиентка накричала на звезду "Битвы экстрасенсов"
11:11
Бузова появилась на публике в прозрачном платье
10:44
Савченко устроила дикие танцы под Верку Серючку (видео)
10:26
Шукшина в шоке от скандала с сыном
10:19
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Online
10:01
Крестный отец Япончика умер от рака
18:37
Роковому диспетчеру Марьянова предложили повышение
18:05
Анджелина Джоли вышла в свет с нелепо одетой дочерью
17:23
В Москве тигр напал на работницу цирка
17:11
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
17:02
Родители наплевали на несчастье звезды "Дома-2"
16:48
Чумаков расплакался после криков Кудрявцевой
16:24
Машинист спас упавшего на рельсы московского метро иностранца
16:19
"Рязанская" станет крупнейшим ТПУ Москвы
16:01
Молодая жена требовала детей от 82-летнего Джигарханяна
15:35
В Москве выпал первый снег
15:21
Пугачева вела себя с Киркоровым как бабушка
15:08
На востоке Москвы может появиться новая линия метро
14:51
Лободу в "голом" платье подняли на смех
14:35
Под санкции США попали аккаунты Instagram ресторанов "Конкорд"
13:55
Секс-бомба из Instagram оказалась женой Джигана
13:47
В России трансгендер сменил пол без операции
13:27
Марьянова перед смертью вынесли из клиники
12:43
Участник "Голоса" разрушил карьеру жены
12:18
В подъезде на юге Москвы найдено тело мужчины
11:49
Пелагея высказалась о первой семье Телегина
11:37
В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia
11:28
Где вкусно поесть озорному гуляке
11:15
Под Москвой пьяный пассажир напал на водителя автобуса
11:02
Панин странно оправдался перед Пугачевой за гей-скандал с Галкиным
10:28
Больная Бузова ужаснула видом
10:22
В Москве пройдет отбор лучших иллюзионистов
10:01
На востоке Москвы пассажиры ограбили таксиста
21:55
Юлию Волкову поздравляют с третьей беременностью
21:43
Больной раком Хворостовский прервал молчание
21:39
Убитая горем супруга Руссо узнала о разводе из шоу
21:23
Экипаж истребителя в панике сбежал из горящего самолета (видео)
21:09
Кто подставил жену Джигарханяна
21:06
На Савеловском направлении встали электрички
20:54
Как живет внучка Третьяка
20:39
Создано лекарство от любого типа раковой опухоли
20:37
Пьяные приезжие зверски избили москвичку на улице у театра
19:26
У известной певицы украли очки и кошельки на $50 тысяч
19:07
Страшные подробности последних часов жизни Марьянова
18:54
"Единая Россия" окажет правовую помощь детям
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Молодая жена требовала детей от 82-летнего Джигарханяна
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Бузова появилась на публике в прозрачном платье
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Панин странно оправдался перед Пугачевой за гей-скандал с Галкиным
Звезда "Уральских пельменей" ужаснула худобой
Hi-tech

С какой вероятностью метеорит упадет на голову человека

Фото: GLOBAL LOOK press
По мнению ученых, ситуация, когда случайному прохожему падает на голову метеорит, вполне реальна. Исследователи вычислили вероятность того, что человека придавит небесным телом.
прочитано 455 раз

Ученые отмечают, что за год на Землю падает около шести метеоритов. Раз в семь лет небесные тела наносят вред людям, например, обрушиваясь на их дома.

ПО ТЕМЕ

"Астероид-убийца" оставит землян без яркого зрелища

Ученый раскрыл тайну падения Тунгусского метеорита

Как метеориты уничтожали Землю

Специалисты подсчитали: вероятность обрушения метеорита на голову прохожего составляет 0,000001%. Таким образом, вред может принести одно из 40 падающих небесных тел, сообщает Life.ru

Исследователи также отмечают, что случаи падения метеорита на человека уже встречались в истории. Например, в середине XX века небесное тело разрушило целый дом. Инцидент произошел в 1954 году в США. Метеорит весом около четырех килограммов упал на жилище американки и полностью его разгромил.

Напомним, в России одним из самых известных случаев такого рода стало падение Тунгусского метеорита. Небесный объект обрушился на Землю 30 июня 1908 года в междуречье реки Подкаменная Тунгуска и ее притока Чуни.  

Многие специалисты считают, что Тунгусский метеорит – это осколок кометы Энке. Некоторые эксперты уверены, что небесное тело опасно приблизится к Земле уже в 2022 году и якобы уничтожит все живое. Подчеркнем, что диаметр "материнского" космического объекта составляет примерно пять километров.

Автор: Рудольф Великолепный23 октября 2017, 11:15

комментарии

Политика

Назван срок отставки Порошенко
К Собчак позвали правую руку Тимошенко
Путин вынес обвинительный приговор Западу
Янукович перестал выходить на связь

Шоу-бизнес

Альтов об онкобольном Задорнове: Все очень плохо
Валерий Сюткин: Агузарова вела себя отвратительно
Собирающая крохи супруга Краско отказалась себя продавать
Молодая жена накачала Джигарханяна странными таблетками

Проишествия

На "Эхе Москвы" замглавреда ранили ножом в шею
Пассажир толкнул уборщицу метро на рельсы (видео)
В Москве избили вице-мисс России
Врачи спасли от смерти бывшую участницу шоу "Холостяк"

Lifestyle

Опальной жене Джигарханяна нашли замену
Актер Лундгрен: Путин крутой
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
Шоу-бизнес

Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться

Молодая жена довела певца
Шоу-бизнес

После развода Джигарханяну грозит печальный конец

Легендарному артисту предрекли незавидную долю
Шоу-бизнес

Марьянова в припадке спасал бывший наркоман

Все новые подробности о последних днях актера узнают журналисты
Lifestyle

Известный певец ощущает себя женщиной

Как признался исполнитель, он обожает ходить на каблуках и надевать дамские наряды

Гороскоп

Гороскоп с 23 по 29 октября
Кто подставил жену Джигарханяна
Совет на выходные
Супруга Марьянова выйдет замуж после его похорон

Фоторепортажи

Собаки-чудовища заполонили Нью-Йорк
Красотка покорила Сеть своими перевоплощениями в известных героев
Михалкова поддержала больного Зайцева
Медведева показала страсть на льду

Спорт

Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать

Регионы

Черные риелторы забили ломом известного певца
В России трансгендер сменил пол без операции
Россиянин спалил конюшню после изнасилования кобылы
Королеву красоты обокрали на три миллиона рублей
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru