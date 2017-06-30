Ученый раскрыл тайну падения Тунгусского метеорита

Эксперты раскрыли тайну падения крупнейшего в истории человечества космического объекта, впоследствии названного Тунгусским метеоритом. Как выяснилось, ученым до сих пор не удалось найти его осколки, так как все эти годы они их искали в неправильном месте.

Астроном Владимир Коваль уверен, что все его предшественники ошибались и в траектории полета метеорита, и в месте его падения. По словам эксперта, все поисковые группы сосредоточились на исследовании территории, в которой был эпицентр взрыва. В частности, специалисты еще в прошлом веке намеренно осушили одно из близлежащих болот в надежде найти на его дне осколки метеорита, передает сайт "Комсомольская правда".

Также ученый отрицает и некоторые основные версии происхождения небесного тела. Он не верит во взрыв инопланетного корабля с ядерным двигателем, так как в таком случае в районе присшествия остались бы следы радиации. Он также исключает вероятность столкновения ледяного ядра кометы с Землей, так как на планете все равно остались бы какие-либо следы космического объекта.

По мнению Владимира Коваля, на Землю упал огромный каменный метеорит, который вошел в атмосферу под углом в 15 градусов. Однако небесное тело, по словам астронома, не взорвалось целиком, а лишь высвободило энергию при столкновении, что привело к падению многих деревьев. "Далее метеорит, грубо говоря, отскочил от тропосферы на высоте 15-20 километров, как камень от воды, и упал в 100 – 150 километрах северо-западнее от эпицентра взрыва", – пояснил специалист.

30 июня 1908 года на территорией Центральной Сибири упал Тунгусский метеорит pic.twitter.com/ap9yHGjwMO — Замполит (@ComradZampolit) 30 июня 2017 г.

Большинство исследователей занималось поисками Тунгусского метеорита не ради открытий, а ради денег, славы и почета в ученых кругах, уверен астроном. Он отметил, что им было достаточно "элементарно установить азимут полета по упавшим деревьям, высоту взрыва по уцелевшим и обожженным стволам, угол наклона по первым свидетельствам" и так далее. Владимир Коваль считает, что осколки Тунгусского метеорита до сих пор можно найти в районе впадения речки Кимчу в Чуню. "Но это дело очень большой и весьма хорошо оснащенной экспедиции. И не одной", – отметил он.

Добавим, что с момента падения Тунгусского метеорита прошло уже 109 лет. За это время его осколки визуально уже стали практически неотличимы от обычных камней. "Понять их неземное происхождение можно только с помощью специальных анализов. Но, в принципе, и сейчас метеорит найти можно. Было бы желание", – заключил Коваль.

Ровно 109 лет назад на землю упал Тунгусский метеорит!

Его тайна не дает покоя исследователям и сегодня.

https://t.co/RMpuWmYMDU pic.twitter.com/rLS6RVuEkM — Комсомольская правда (@kpru) 30 июня 2017 г.

В заключение отметим, что многие ученые считают Тунгусский метеорит осколком кометы Энке. Некоторые из них уверены, что она опасно приблизится к Земле уже в 2022 году и якобы уничтожит все живое на нашей планете, передает URA.RU. Подчеркнем, что диаметр "материнского" космического тела составляет примерно пять километров.

Напомним, крупный космический объект рухнул на Землю ровно 109 лет назад – 30 июня 1908 года. Первую экспедицию к предполагаемому месту падения в междуречье Подкаменной Тунгуски и ее притока Чуни в 1927 году возглавил ученый Леонид Кулик.