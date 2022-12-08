Что творится в закулисье Щелковского театра: тайна раскрыта

Служба в театре опасна и трудна, но бесценна для культуры общества. Посещая спектакли, зрители видят не только мастерскую игру актеров и цепляющие истории. Любая постановка — коллективный труд. Ответственность лежит на множестве цехов: гримерном, костюмерном, реквизиторском, монтировочном, осветительном, звуковом.
Телеканал "360" заглянул в закулисье Щелковского театра, а фото и видео из культурного учреждения разместил в Сети. Оказывается, вдали от сцены театральная жизнь вовсю кипит. Сотрудники отнюдь не сидят сложа руки, а делают все, чтобы спектакли впечатляли публику изо дня в день.