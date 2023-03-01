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Среда 1 марта

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ЕРАИ: российские букмекерские компании помогут реабилитации и социальной адаптации участников боевых действий

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В Москве на полях Форума "Мы вместе. Спорт" подписан меморандума между ППК "Единый регулятор азартных игр", движением "Здоровое отечество" и Паралимпийским комитетом России.

Совместная деятельность указанных организаций отныне будет ориентирована на реализацию проекта по реабилитации и социальной адаптации участников боевых действий. Финансирование всего масштабного проекта берут на себя букмекерские компании при содействии ППК ЕРАИ, сообщает телеграм-канал организации.

Форум проходит 28 февраля и 1 марта в Гостином Дворе. Его участники вместе определяют приоритетные направления развития отечественного спорта на ближайшую перспективу.

Также участникам Форума был представлен отчёт о проделанной ППК ЕРАИ работе за 2022 год и озвучены актуальные задачи, стоящие перед организацией. В частности, мониторинговой системой ЕРАИ отсмотрено и проанализировано 5,5 миллионов сайтов, из которых за незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр и лотерей заблокировано свыше 20 тыс.

Кроме того, за 2022 год ЕРАИ были собраны и направлены на текущие нужды и на развитие российского спорта 13,8 миллиардов рублей, причем Единый регулятор уже заключил 3 соглашения с профессиональными спортивными лигами и 123 – со спортивными федерациями. При этом продолжается подготовка к началу реализации законопроекта о расширении полномочий ЕРАИ в части регулирования лотерей и казино.

Отметим, что до начала деятельности в данной сфере Единого регулятора азартных игр в России практически не было олимпийских федераций, которые получали бы внебюджетное финансирование от букмекерской деятельности.

1 марта 2023, 20:11
Фото: пресс-служба ЕРАИ

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