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Понедельник 27 февраля

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Экспертное жюри рассмотрит более 100 заявок на участие в Международной премии РБ

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Завершился прием заявок на участие в Международной премии РБ, организатором которой выступает крупнейший портал о спорте и ставках в России "Рейтинг Букмекеров". Экспертный совет сформирует лонг-лист номинантов, который будет опубликован на сайте Премии в начале марта.

По словам организаторов, самыми популярными спортивными номинациями в этом году стали «Лучшее спортивное СМИ», «Лучший спортивный Telegram-канал», «Лучшая спортивная пресс-служба». Более 20 заявок подано в категории «Лучший спортивный журналист»: помимо почетной награды, в этом году победитель также получит учрежденный «РБ» грант в размере 300 000 рублей.

Среди букмекерских номинаций, как и в прошлом году, лидируют «Гран-при: букмекер года», «Самый надежный букмекер», «Лучшее приложение года» и «Лучший сайт года».

Еще одним сегментом, где в этом году развернулась острая борьба, стали социальные проекты и спортивные мероприятия.

«До конца февраля из всего объема заявок будет сформирован список участников для дальнейшего открытого голосования», — прокомментировали в пресс-службе «Рейтинга Букмекеров».

Международная премия РБ была учреждена в 2018 году с целью выявить совместные достижения в спортивной и букмекерской отраслях, и уже в 2019-м лучшие из лучших получили заслуженные награды. После успешного дебюта было решено сделать Премию ежегодной, и она стала самым масштабным событием спортивной и букмекерской индустрии.

Победителями Премии в разных номинациях в 2022 году стали: «Гран-при: лучший букмекер года» — «Фонбет»; «Бренд года», «Лучшая линия» — «1хСтавка»; «Лучший сайт» — «БК Леон»; «Лучшее приложение» — PARI; «Самый надежный букмекер» — «МЕЛБЕТ»; «Лучший киберспортивный букмекер» — BetBoom; «Лучший клиентский сервис», «Лучший по версии Рунета» (по данным Metaratings.ru), «Лучший букмекер Казахстана» — Olimpbet; «Лучшая программа лояльности» — Tennisi.bet; «Лучшие коэффициенты по версии ODDS.ru», «Лучший приветственный бонус» — «БЕТСИТИ».

В номинации «Спортсмен года» победу одержала гимнастка Дина Аверина, Александр Овечкин получил награду «Амбассадор года», лучшим спортивным журналистом стал Севастиан Терлецкий, лучшим телекомментатором — Константин Генич. В номинации «Лучший топ-менеджер в спортивной отрасли» победил Сергей Галицкий, а приз «Лучший топ-менеджер в букмекерской отрасли» жюри присудило Юрию Нестерову («БЕТСИТИ»).

27 февраля 2023, 18:34

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