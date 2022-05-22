Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Сегодня печальный день для всего российского футбола. Петербургский "Зенит" потерял талантливого игрока – Артема Дзюбу. Спортсмен объявил о завершении карьеры в футбольном клубе. Причем сделал он это нестандартным способом.
Дзюба записал видео-обращение в костюме Дэдпула – персонажа фильма о супергерое. Он перечислил спортивные достижения за семь лет работы в клубе "Зенит". Так, его команда четыре раза заняла первое место в Чемпионате России, три раза выиграла Кубок и Суперкубок России.
Дзюба поблагодарил всех тех, с кем ему довелось работать: футболистов, тренеров, руководство клуба. "Без них мне бы не удалось достичь таких больших и малых высот", – говорит он. Также Артем высказался о Санкт-Петербурге – городе, который он по-настоящему полюбил. "Застрял в моем сердечке", – говорится в ролике.
Напомним, в последнее время Артем Дзюба подмочил свою репутацию. Дело в том, что в сеть слили видео, на котором лучший бомбардир "Зенита" занимался онанизмом. По всей видимости, хакеры взломали его телефон и выложили позорный материал. После такого казалось, что на карьере футболиста была поставлена жирная точка. Однако, несмотря на это, спортсмен еще выходил на поле после скандала.