Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

После назначения на пост главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина всех интересовал вопрос, возьмет ли он к себе Артема Дзюбу после всего, что он натворил в информационном пространстве.
Не секрет, что помимо скандала между тренером и 32-летним футболистом и так напряженные отношения.
Карпин долго сомневался, чтоит ли брать Артема Дзюбу в сборную. Недавно он лично прилетел в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться с игроком. На тот момент тренер терялся в сомнениях насчет предполагаемого капитана сборной.
Ссора между Карпиным и Дзюбой произошла больше года назад. В конце 2000-х, когда футболист играл за "Спартак", Карпин отправил его в "Томь".
Ранее аналитики сделали выводы о плохой игре Дзюбы. Эксперты были уверены, что футболист резко сдал. В первых турах чемпионата он не забил ни одного гола, а также невыразительно играл.
Напомним, несколько месяцев назад российский футболист Артем Дзюба оказался посмешищем. Хакеры взломали его телефон и выложили в общий доступ видео, на кадрах которого он мастурбировал и снимал себя сам. После этого разразился скандал. Многие звезды российского шоу-бизнеса обвинили его.
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