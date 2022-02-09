"У нас все чисто": Тарасова взвыла из-за обвинений российских фигуристов в допинге

На Олимпиаде-2022 разгорелся скандал с участием российских фигуристов.

В последнее время начинает казаться, что ни одно спортивное соревнование теперь не обходится без допинг-скандала. Не успела в Пекине начаться зимняя Олимпиада-2022, как уже нашу сборную по фигурному катанию обвинили в употреблении запрещенных препаратов. Ребята завоевали золотую медаль, но теперь награждение будет отложено из-за проверок. Причиной тому стала "подозрительная" допинг-проба, которую сдал один из спортсменов. Сообщается, что дело теперь будет расследовать Олимпийский комитет, а потому никто не знает, когда наши фигуристы получат заслуженную награду и получат ли вообще. Так, некоторые даже считают, что заветное "золото" пройдет мимо российской команды.

Пока что не объявлена фамилия атлета, которого обвиняют в нечестной игре. Однако сегодня некоторые фигуристы не вышли на лед. Так, отсутствовали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ситуацию уже прокомментировала Татьяна Тарасова. Женщина возмутилась столь оскорбительным подозрением. Так, она заявила, что спортсмены являются еще детьми, а потому не могут принимать никакой допинг. Тренер считает, что это очередная попытка очернить Россию на Олимпиаде. "У нас все чисто", – заявила Тарасова.