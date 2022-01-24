"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий

Легендарный тренер Татьяна Тарасова вспомнила былые времена. Ее подопечный Алексей Ягудин отличился.

Эксперт по подготовке фигуристов Татьяна Тарасова сделала огромный вклад в развитие отечественного спорта. Под ее руководством молодые ребята и девушки вышли на мировую арену, и показали выдающиеся результаты. Достижения тренера сложно переоценить — она всегда держала марку и властно брала с учениками первые места.

Недавно женщина вспомнила Олимпийские игры 2002 года, где Алексей Ягудин завоевал золото и показал высший пилотаж в истории одиночного катания. Татьяна Тарасова разместила в инстаграм-аккаунте архивный кадр, где воспитанник рядом с ней проливает слезы радости.

Наставница довела подопечного до рыданий, он показал эмоциональную слабину после головокружительного триумфа. Если бы не Татьяна Тарасова, фигурист мог бы и не стать звездой такого масштаба.

Россияне поблагодарили тренера за публикацию значимого снимка. "Фото огонь. Пробило меня до слез", "Это было незабываемо!", "Наша гордость. Шедеврально на все времена", "За прошедшие 20 лет так ничего лучшего и не случилось!" — написали пользователи Сети.

Напомним, в последнее время Татьяна Тарасова испытывает проблемы со здоровьем. Из-за этого ей пришлось пропустить фееричный финал шоу "Ледниковый период", где она была незаменимым членом жюри.