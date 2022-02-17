"Больно!": Прикованная к коляске Тарасова кричит о своем горе

Сраженная болезнью женщина насилует себя упражнениями. Татьяна Тарасова надеется только на себя.

Легенда отечественного спорта Татьяна Тарасова в большой беде. Когда больные ноги перестали слушаться, инвалидное кресло стало ее неизменным спутником. Прикованная к коляске звезда фигурного катания не отчаивается и еще находит в себе силы бороться.

В студии шоу "Судьба человека" показали видео, на котором заслуженный тренер СССР кричит о своем горе. Так стало известно, что по совету подруги немощная знаменитость наняла человека, который помогает ей улучшать запущенное состояние двигательной функции организма.

Реабилитационные тренировки даются женщине с трудом, но другого выхода она не видит — последняя надежда. Татьяна Тарасова поняла простую вещь: никто никому не нужен, и стоит рассчитывать только на себя.

"Нужно самой, нужно себя заставлять, хотя это и тяжело, и невозможно, и больно! Хочется немножко еще самой походить!" — отчаянно твердит мастер спорта.

Как писали "Дни.ру", на днях тренеру исполнилось 75 лет. В эту знаменательную дату ее дружно поздравили и коллеги, и фанаты, и представители шоу-бизнеса. В частности, Татьяна Тарасова получила теплое послание от Аллы Пугачевой в инстаграм-аккаунте.

Напомним, мастер спорта возмущена обвинениями в адрес российских спортсменов. Скандальная ситуация с допингом на Олимпиаде вывела Татьяну Тарасову из себя.