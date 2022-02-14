"Дай Бог здоровья": Пугачева прильнула к сильно сдавшей Тарасовой

Знаменитая юбилярша не стала устраивать пышного торжества – очевидно, из-за проблем со здоровьем, ведь еще совсем недавно женщина попала в больницу. Однако самые близкие люди в день рождения пришли поздравить сильно сдавшую Татьяну Тарасову прямо к ней домой. В их числе оказались и Алла Пугачева с Максимом Галкиным.
Как выяснилось, великого тренера и легендарную артистку связывает давняя дружба. Судя по всему, женщины немало пережили вместе. Алла Пугачева не ограничилась личными поздравлениями дорогой подруге, но и поздравила юбиляршу публично.
Сначала Примадонна опубликовала в "Инстаграме" совместный архивный снимок с какого-то мероприятия и пожелала юбилярше здоровья, а также беречь "свою буйную головушку", но при этом никогда не успокаиваться. Затем Пугачева разместила фото с домашних посиделок, состоявшихся накануне.
На свежем снимке видно, как Алла Пугачева нежно прильнула к Татьяне Тарасовой. Подруги радостно улыбаются, глядя в камеру. Примадонна призналась, что праздник прошел великолепно и теперь надо жить дальше.
Подписчики артистки рассыпались в комплиментах обеим знаменитостям и пожелали имениннице здоровья, ведь оно ей сейчас очень нужно.
"Две великие женщины!!! Дай Бог вам здоровья!!!", "Здоровья и всех благ любимой Татьяне Анатольевне", " Дай Бог здоровья легенде нашей," – написали фолловеры.
Волнение друзей и поклонников относительно здоровья именинницы можно понять. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что сдавшая Татьяна Тарасова получила тяжелый удар.