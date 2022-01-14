"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой

Фигурное катание – спорт не для неженок. Он требует силы воли, выдержки и физической выносливости. Поэтому иногда в истории этого вида спорта всплывают странные факты о жестокости тренеров.
Максим Ковтун в одном из недавних интервью открыл шокирующую правду. Он рассказал о способах воспитания спортивными тренерами начинающих фигуристов.
По словам Ковтуна, иногда жесткие методы приносят хорошие результаты, как получилось в его случае.
Напомним, Максим Ковтун катался под руководством тренера Татьяны Тарасовой с 2012 года. Тогда он был включен в группу Елены Буяновой. В 2019 году Ковтун завершил спортивную карьеру. Он дважды серебряный призер чемпионатов мира и Европы, а также призер Универсиады-2019. Сейчас он сам занимается тренерской работой.
Ковтун отметил, что в вопросах методов воспитания фигуристов все относительно, и в данной ситуации важно не делать из мухи слона.
"Никто не избивает, конечно, но Татьяна Анатольевна Тарасова могла мне "прописать" иногда", – рассказал Ковтун.
Также он отметил, что после таких практик тренеру многие потом даже говорили спасибо. Но все-таки в фигурном катании важен индивидуальный подход. К каждому требуется подбирать разные методы воспитания. Все зависит от психологии.