Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе

Мировое спортивное сообщество потрясено известием о трагедии. Стало известно, что ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион Владимир Голубничий. Он посвятил себя занятию спортивной ходьбой.
Отмечается, что Голубничий скончался на Украине. Он прожил на территории Незалежной всю свою жизнь.
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