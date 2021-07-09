Тело чемпионки СССР обнаружили в столице: умерла четыре дня назад

Несколько дней жильцы одного из столичных домов не могли найти себе места. Встревоженные соседи несколько дней не видели пожилую женщину. Они рассказали, что Галина Григорьевна не реагировала на стук в дверь и на звонки, после чего они и начали бить тревогу.
На место прибыли оперативники, чтобы вскрыть дверь квартиры советской спортсменки. Они обнаружили тело Галины Костенко. К несчастью, помочь ей уже не представлялось возможным, так как она скончалась приблизительно за четыре дня до прибытия полиции. Причина смерти пока уточняется. "Предварительно – сердечно-сосудистая недостаточность", -сообщили медицинские работники. Сейчас тело спортсменки доставили в морг для уточнения деталей.
Многие болельщики помнят и до сих пор восхищаются успехами Галины Григорьевны. Информация об ее родных и близких пока отсутсвует. О том, по какой причине за четыре дня никто из них не навещал спортсменку, пока также не сообщается.
Напомним, Галина Костенко была советской спортсменкой, двукратной чемпионкой СССР по прыжкам в высоту, мастером спорта СССР международного класса. Она участвовала в Олимпийских играх в 1964 году. Карьеру в профессиональном спорте Галина Григорьевна завершила достаточно рано, но потом решила преподавать. Так, она стала сотрудницей Кафедры физического воспитания и спорта в МГУ имени Ломоносова.
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