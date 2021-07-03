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Спорт

Скончался тренер олимпийских чемпионок по спортивной гимнастике

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Российский спорт понес большую потерю. Сообщается, что скончался прославленный тренер по женской гимнастике Олег Остапенко.

Спортивный деятель не дожил до своего 77-летия, передает РИА Новости. Остапенко считается одним из самых авторитетных и знаковых тренеров в мировой гимнастике.

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Автор: 3 июля 2021, 16:32 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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