Комментатор Уткин предрек сборной проблемы после назначения Карпина

Спортивный журналист Василий Уткин в авторской программе "Футбольный клуб" на своем ютуб-канале прокомментировал назначение Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России по футболу. По мнению эксперта, у национальной команды могут возникнуть проблемы из-за того, что Карпин будет совмещать две тренерские должности. Он также возглавляет футбольный клуб "Ростов".
Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что РФС предложил 52-летнему специалисту Валерию Карпину занять пост тренера сборной России по футболу. Его предшественник Станислав Черчесов был уволен до окончания контракта из-за провала команды на Чемпионате Европы по футболу, где сборная заняла четвертое место в группе.
Уткин отметил, что лично хорошо относится к Карпину, но уверен, что из-за совмещения постов главного тренера ФК "Ростов" и сборной России могут возникнуть проблемы:
"Я думаю, что проблем от совмещения бывает настолько много: разных, мелких, накапливающихся. Они подчас до такой степени непредсказуемые, что в последствие только сам совместитель понимает прекрасно, что так поступать нельзя".
Комментатор отметил, что решение совмещать две должности "плохое по определению", поэтому руководство "Ростова" может пожалеть, что разрешило Карпину возглавить сборную. Уткин уверен, что любой неправильный расчет главного тренера может сказаться на обеих командах: клубе и сборной. "И потом уже все это невозможно бывает догнать", – подчеркнул журналист.
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