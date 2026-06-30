С 20:00 силы ПВО уничтожили 61 беспилотник на подлете к Москве – Собянин

Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку вражеских беспилотников.

Вечер и ночь стали серьезным испытанием для системы противовоздушной обороны столичного региона. Начиная с 20:00, подразделения ПВО вступили в активную фазу отражения одной из самых масштабных атак с использованием беспилотных летательных аппаратов. Оперативная работа велась в нескольких районах на дальних и ближних подступах к городу, что позволило создать эшелонированный заслон на пути вражеских целей.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере "Макс" сообщил о беспрецедентном количестве перехваченных БПЛА. По последним данным, силами Министерства обороны был уничтожен 61 дрон.

"С 20:00 силами ПВО только на подлете к Москве уничтожен 61 БПЛА", — подчеркнул глава города, отметив высокую эффективность действий защитников московского неба.

Слаженная работа расчетов ПВО позволила ликвидировать угрозу еще до того, как аппараты смогли достичь границ города. Плотность и интенсивность налета требовали от военных максимальной концентрации и оперативного реагирования. Несмотря на массовый характер атаки, системы мониторинга и поражения сработали штатно, последовательно уничтожая выявленные цели в воздушном пространстве Подмосковья.

В настоящее время на местах падения обломков могут работать экстренные службы и специалисты профильных ведомств для фиксации последствий и обеспечения безопасности на земле. Городские власти и силовые структуры продолжают контролировать ситуацию, удерживая режим повышенной готовности. Подобная оперативная сводка еще раз подтверждает важность выстроенной многоуровневой системы обороны Москвы, способной отражать даже самые массированные вызовы.