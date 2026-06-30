Московские колледжи отмечают рост популярности промышленных специальностей

В этом году московские колледжи открыли рекордные 7000 бюджетных мест.



Популярность технического образования в Москве стремительно растет: за последние три года число первокурсников на промышленных направлениях увеличилось на 35%. Чтобы удовлетворить этот спрос, город выделил рекордное количество бесплатных мест. Теперь абитуриенты могут освоить перспективные профессии в стратегических отраслях — от авиастроения и микроэлектроники до машиностроения и энергетики.



Обучение по запросу работодателей

Московская система подготовки кадров прошла полную трансформацию. Теперь образовательные программы разрабатываются совместно с партнерами-работодателями под конкретные нужды заводов и КБ.

70% практики: студенты проводят большую часть времени в мастерских и на реальных производствах.

Мультикомпетентность: выпускники получают не только основной диплом, но и до пяти дополнительных рабочих профессий. Например, будущие техники-технологи аддитивного производства выходят из колледжа с навыками чертежников и операторов современного 3D-оборудования.

Успешный старт: среди партнеров — более 800 предприятий, включая "ОДК-Салют", "Россети", "Аэрофлот Техникс" и концерн "Радиоэлектронные технологии". Благодаря такому сотрудничеству более 95% выпускников находят работу сразу после учебы.

Современные технологии и кадры

Преподаватели колледжей регулярно проходят стажировки на базе ведущих вузов (МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИЭТ) и крупнейших промышленных площадок. Новинка этого года — программа "Школа БПЛА", где педагоги осваивают полный цикл работы с дронами: от сборки и настройки до пилотирования и обработки данных.

Инфраструктура будущего: мегаколледжи и умные мастерские

С 2023 года в Москве обновили около 260 лабораторий и открыли четыре флагманских центра практической подготовки, включая площадку в индустриальном парке "Руднево". В ближайшие годы материальная база расширится еще сильнее:

Техноколледж в Южном Тушине: площадка на 3,2 тысячи мест с полигонами полного цикла для авиационного и медицинского направлений.

Суперколледж в Коммунарке: современный образовательный хаб, где почти 2 тысячи студентов будут изучать радиоэлектронику и другие высокотехнологичные специальности.

Как поступить

Приемная кампания уже стартовала. Подать заявление можно на портале mos.ru.

Сроки подачи документов: