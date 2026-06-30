Спонсирует США? Роскошное гнездышко Киркорова подвергли жесткой проверке

Очередной громкий скандал разгорается вокруг главного поп-короля нашей эстрады.



Пока отечественный бомонд обсуждает новые творческие планы Филиппа Киркорова, за океаном вокруг его имени закручивается настоящая детективная интрига. Властные структуры провели тотальную ревизию его шикарного особняка. Налоговые оценщики буквально вывернули наизнанку всю документацию на элитное владение артиста.

Речь идет о знаменитой вилле на La Gorce Drive. Это один из самых дорогих, закрытых и престижных районов Майами-Бич, где живут исключительно мультимиллионеры. Свое роскошное гнездышко Киркоров приобрел еще в 2011 году. На огромном участке раскинулся настоящий дворец: основной дом, гостевой флигель с лифтами, бассейн, гараж, террасы и SPA.

Однако в 2025 году американские чиновники решили устроить детальную проверку владений русского артиста. Результаты этой ревизии оказались весьма неожиданными. Без всякого ремонта или перестройки площадь некоторых помещений на бумаге внезапно уменьшилась. В распоряжении журналистов оказались официальные кадастровые документы, подтверждающие эти странные метаморфозы.

Выяснилось, что первый этаж главного дома чудесным образом "усох" почти на 12 квадратных метров. Но сильнее всего пострадала любимая зона релакса артиста. SPA-салон Киркорова буквально сжался в три раза — с приличных 7,5 квадратов до крошечных 2,8 метров. Стены, конечно, никто физически не двигал. В Майами это обычная практика, когда оценщики регулярно перепроверяют параметры дорогой недвижимости и меняют формулы расчетов, чтобы выжать из собственников максимум.

Казалось бы, уменьшение площади должно было порадовать Филиппа Бедросовича. Ведь если дом стал меньше, то и его стоимость падает. Действительно, в 2024 году вилла Киркорова оценивалась властями в 6,4 миллиона долларов, а после новых обмеров подешевела до 6,07 миллиона.

Но радоваться звезде пришлось недолго. Американская налоговая система приготовила для певца крайне неприятный сюрприз. Несмотря на то что дом официально признали меньшим по размеру и более дешевым, итоговый счет за владение элитными квадратными метрами только вырос.

Если в прошлом году Филипп отправил в американскую казну около 74,5 тысяч долларов, то в 2025 году сумма налога взлетела почти до 77 тысяч долларов. В переводе на российские деньги поп-королю придется отдать почти 6 миллионов рублей просто за право владеть своим заграничным раем. Получается, что заработанные на российских концертах миллионы певец теперь вынужден аккуратно переводить на счета американского ведомства. Поклонники гадают, как долго артист сможет терпеть такую финансовую кабалу и не решится ли он в итоге избавиться от проблемного особняка.