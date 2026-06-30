Экстремально похудевшая жена Александра Цекало оголилась на камеру

Кажется, в жизни звездного семейства Александра Цекало наступила новая глава, которая заставляет поклонников то замирать от восторга, то в ужасе хвататься за сердце.



Дарина Эрвин, молодая и эффектная супруга знаменитого продюсера Александра Цекало, решила кардинально сменить сферу деятельности. Забыв о карьере художницы, 35-летняя красавица с головой ушла в модельный бизнес. Теперь лента ее социальных сетей больше напоминает откровенное портфолио, где Дарина с завидной регулярностью демонстрирует публике свое обнаженное тело. Однако такие дерзкие эксперименты далеко не всегда вызывают восторженные отзывы. Напротив, каждое новое фото становится поводом для жарких споров в комментариях.

Жертва красоты или моды?

Главная претензия подписчиков к жене Цекало — ее пугающая худоба. Многие искренне уверены, что Дарина дошла до критической точки и теперь открыто пропагандирует нездоровый образ жизни. Подписчики умоляют модель остановиться, но она остается непреклонной. В своем недавнем посте Эрвин выложила очередной пикантный кадр: девушка позирует в туфлях на высоком каблуке, прижимая к себе платье, в то время как ее тело практически полностью открыто для объектива.

Шаг до инвалидности

Эта модельная страсть выглядит особенно пугающе, если вспомнить события всего лишь двухмесячной давности. В мае Дарина оказалась в эпицентре настоящей медицинской драмы. После неудачного сеанса массажа в Лос-Анджелесе, где мастер слишком грубо воздействовал на проблемную зону позвоночника, девушка испытала адскую боль и надолго оказалась прикована к инвалидному креслу.

Поняв, что заграничные эскулапы оказались бессильны, Александр Цекало экстренно перевез супругу в Москву. Российские специалисты сработали оперативно: после обследования выяснилось, что Дарине требуется серьезная операция по удалению межпозвоночной грыжи. К счастью, вмешательство прошло успешно, и красавица довольно быстро встала на ноги. Казалось бы, такой опасный урок должен был заставить модель бережнее относиться к своему здоровью, но Дарина, кажется, рассудила иначе.

История четвертой супруги продюсера, которая родилась в Казахстане под фамилией Сапарова, а с детства привыкла к жизни в США, по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем в светской тусовке. Ради эффектной брюнетки Цекало когда-то решился на громкий разрыв с Викторией Галушкой, сестрой Веры Брежневой, оставив позади привычную жизнь и детей. Сейчас пара практически не появляется в России, предпочитая оставаться в тени, изредка подогревая интерес публики своими эпатажными выходками.