Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу

Появились важные новости из мира отечественного футбола. Сообщается, что Валерий Карпин займет пост главного тренера сборной России по футболу.
По информации, которую распространяет пресса, контракт будет актуален до конца 2021 года. Также сохранится возможность его продлить. Тренер "Ростова" будет совмещать работу в сборной и в клубе, передает РИА Новости.
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести
Симпатичная соседка
Кто занимается саморазвитием?