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Лучшие однодневные контактные линзы для активного образа жизни: рейтинг топ-10 по версии экспертов

Лучшие однодневные контактные линзы для активного образа жизни: рейтинг топ-10 по версии экспертов
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Утренняя пробежка, день в разъездах, вечерняя тренировка – и всё это без очков, которые запотевают, сползают и ограничивают обзор.

Для тех, кто живёт в активном ритме, контактные линзы давно стали не аксессуаром, а необходимостью. А лучший формат для подвижного образа жизни — однодневки: достал свежую пару из блистера утром, выбросил вечером. Никаких контейнеров, растворов и переживаний о том, чистые ли руки после тренировки или перелёта.

Не случайно доля однодневных линз в назначениях офтальмологов выросла с 17% в 2000 году до 47% в 2023 году. Но не все модели одинаково хороши для активного ритма: одни быстрее сохнут на ветру, другие не дают достаточной чёткости в сумерках, третьи не защищают от ультрафиолета.

Алина Гаврилова, врач-офтальмолог диагностического отделения офтальмологического центра «Зрение»: «Линзы однодневного ношения изготавливают из более мягких материалов с высоким содержанием увлажняющих компонентов. На поверхности линзы не успевают накопиться отложения, а значит риск возможного воспаления глаз снижается. Однодневные линзы подходят тем, кто часто путешествует, а также людям, склонным к аллергическим проявлениям».

Мы изучили характеристики линз, научные публикации и рекомендации офтальмологов, чтобы составить рейтинг лучших однодневных линз для активного образа жизни на российском рынке в 2026 году.

Как мы выбирали линзы для рейтинга

Пять ключевых параметров — с прицелом на условия активных людей: переменное освещение, ветер, сухой воздух, физические нагрузки.

1. Кислородопроницаемость (Dk/t). Роговица получает кислород из воздуха, линза — барьер на его пути. Для комфортного дневного ношения нужен Dk/t не менее 24 единиц. При физических нагрузках глазам требуется ещё больше кислорода и высокий Dk/t здесь особенно важен.

2. Влагосодержание и технологии увлажнения. Ветер, кондиционеры в самолёте, сухой воздух — всё это сушит линзу. Встроенные увлажняющие агенты (гиалуронат натрия, PVP, водоградиентные покрытия) помогают линзе оставаться комфортной в любых условиях.

3. Материал. Силикон-гидрогель пропускает в 5–6 раз больше кислорода, чем гидрогель. По данным международного исследования 2024 года, 73,7% назначаемых линз — силикон-гидрогелевые. Впрочем, и современные гидрогели с хорошим увлажнением справляются с задачами активного дня.

4. Комфорт и дизайн края. Тонкий, закруглённый край обеспечивает стабильную посадку. При беге, велосипеде и других тренировках линза не должна смещаться.

5. Соотношение цена/качество. Мы включили линзы от премиума до доступных моделей с достойными характеристиками.

Алина Гаврилова, врач-офтальмолог: «Силикон-гидрогель — материал нового поколения, включающий гидрогель и силикон. Комбинация обеспечивает мягкость и комфорт за счёт гидрогеля, а силикон отлично пропускает кислород, поэтому глаза меньше испытывают гипоксию. Кроме того, в такие линзы часто добавляют увлажняющие компоненты, чтобы они удерживали влагу и были комфортны весь день».

Фото: magnific.com

Рейтинг топ-10 однодневных контактных линз

1. Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe

Производитель: Johnson & Johnson (США) Материал: Сенофилкон А (силикон-гидрогель)

Dk/t: 121 | Влагосодержание: 38% | УФ-фильтр: Да

Флагман линейки Acuvue. Технология HydraLuxe имитирует структуру слёзной плёнки, встраивая увлажнитель в материал линзы. Стабильный комфорт даже после 12+ часов активного дня. UV-защита — важный бонус для тех, кто много времени проводит на улице.

Плюсы: высочайшая кислородопроницаемость, отличная оптика, UV-защита, рекомендованы для работы с гаджетами. Минусы: премиальная цена, могут не подойти при очень сухих глазах из-за невысокого влагосодержания.

2. Dailies Total 1

Производитель: Alcon (Швейцария) Материал: Делефилкон А (водоградиентный силикон-гидрогель)

Dk/t: 156 | Влагосодержание: 33% в центре, до 80% на поверхности | УФ-фильтр: Нет

Поверхность на 80% состоит из воды, создавая эффект «подушки влаги». Рекордный Dk/t 156. Идеальны для тех, кто весь день на ногах и меняет обстановку: из зала на улицу, из офиса в аэропорт. Не подсыхают даже при резких перепадах условий.

Плюсы: рекордный Dk/t, исключительный комфорт, гипоаллергенность, подходят для чувствительных глаз. Минусы: высокая цена, нет UV-защиты.

3. ADRIA GO

Производитель: Interojo (Корея) / бренд ADRIA Материал: Биоксифилкон А (гидрогель)

Dk/t: 26 | Влагосодержание: 58% | УФ-фильтр: Да

Оптимальное сочетание технологий и доступной цены. Система двойного увлажнения: гиалуронат натрия удерживает влагу внутри, поливинилпирролидон стабилизирует слёзную плёнку. 12 часов комфорта, которых хватит на полный активный день от утренней пробежки до вечерних дел. Дизайн края Round Edge позволяет линзе не смещаться при движении. Технология HD Vision обеспечивает контрастность и чёткость даже в сумерках, что особенно важно для водителей и тех, кто тренируется на открытом воздухе при переменном освещении. UV-фильтр как дополнительная защита на улице.

Плюсы: двойное увлажнение на 12 часов, HD-оптика для сумерек, UV-защита, цена в 3–4 раза ниже премиум-брендов, подходят для чувствительных глаз. Российские офтальмологи рекомендуют ADRIA GO как технологичную альтернативу премиальным маркам. Минусы: гидрогель (не силикон-гидрогель), Dk/t ниже, чем у премиальных конкурентов.

4. 1-Day Acuvue Moist

Производитель: Johnson & Johnson (США) Материал: Этафилкон А (гидрогель)

Dk/t: 25,5 | Влагосодержание: 58% | УФ-фильтр: Да

Классика от J&J. Технология LACREON встраивает агент PVP в материал, и он не вымывается в течение дня. Хороший выбор для тех, кто начинает носить линзы и ведёт подвижный образ жизни. UV-защита станет плюсом для спорта на свежем воздухе.

Плюсы: стабильное качество, UV-защита, комфортная цена, широкий диапазон диоптрий. Минусы: гидрогель с умеренным Dk/t, не лучший выбор для долгого ношения.

5. Dailies AquaComfort Plus

Производитель: Alcon (Швейцария) Материал: Нелфилкон А (гидрогель)

Dk/t: 26 | Влагосодержание: 69% | УФ-фильтр: Нет

Тройная система увлажнения: три агента высвобождаются при каждом моргании. Влагосодержание 69% помогает в условиях ветра и сухого воздуха — на велопрогулке, в самолёте, на природе. Асферический дизайн улучшает качество зрения.

Плюсы: отличное увлажнение, комфорт в кондиционируемых помещениях, хорошая оптика. Минусы: невысокий Dk/t, нет UV-защиты.

6. BioTrue ONEday

Производитель: Bausch + Lomb (США) Материал: Незофилкон А (HyperGel)

Dk/t: 42 | Влагосодержание: 78% | УФ-фильтр: Да

Материал HyperGel воспроизводит влажность здоровой роговицы (78%). Единственные гидрогелевые линзы с таким влагосодержанием и приличным Dk/t. Технология HD Optics обеспечивает чёткое зрение от яркого солнца до вечерних сумерек. Отличный вариант для аллергиков, которые активно проводят время на природе в сезон цветения.

Плюсы: биомиметический материал, рекордное влагосодержание, UV-защита, подходят для аллергиков. Минусы: Dk/t ниже, чем у силикон-гидрогелей.

7. MyDay Daily Disposable

Производитель: CooperVision (Великобритания) Материал: Стенофилкон А (силикон-гидрогель)

Dk/t: 100 | Влагосодержание: 54% | УФ-фильтр: Да

Технология Aquaform связывает воду без внешних увлажнителей. Dk/t 100 гарантирует отличное «дыхание» даже при интенсивных нагрузках. Одни из самых тонких силикон-гидрогелевых линз, которые практически не ощущаются при занятиях спортом.

Плюсы: высокий Dk/t, тонкий профиль, природная гидрофильность, UV-защита. Минусы: премиальная цена.

8. Ochkov.Net 1-Day Premium

Производитель: Ochkov.Net (Россия) Материал: Стенфилкон А (силикон-гидрогель)

Dk/t: 100 | Влагосодержание: 54% | УФ-фильтр: Да (спектр А и В)

Российский бренд в премиальном сегменте. Dk/t 100 на уровне лучших мировых аналогов. UV-защита спектра А и В. Для тех, кто предпочитает отечественные бренды без компромиссов в качестве.

Плюсы: высокий Dk/t, силикон-гидрогель, UV-защита, российский бренд. Минусы: высокая цена, менее известен на рынке.

9. Clariti 1 Day

Производитель: CooperVision (Великобритания) Материал: Сомофилкон А (силикон-гидрогель)

Dk/t: 86 | Влагосодержание: 56% | УФ-фильтр: Да

Технология WetLoc удерживает влагу на поверхности. Асферический дизайн корректирует аберрации. Баланс цены и качества для тех, кто хочет силикон-гидрогель от известного производителя.

Плюсы: силикон-гидрогель, высокий Dk/t, UV-защита, проверенный производитель. Минусы: цена выше среднего.

10. SofLens Daily Disposable

Производитель: Bausch + Lomb (США) Материал: Хилафилкон B (гидрогель)

Dk/t: 26 | Влагосодержание: 59% | УФ-фильтр: Нет

Технология ComfortMoist для базового увлажнения. Асферический дизайн HD Optics улучшает зрение при слабом освещении. Проверенный бренд по умеренной цене.

Плюсы: доступная цена, хорошая оптика, проверенный производитель. Минусы: низкий Dk/t, нет UV-защиты, гидрогель.

Как выбрать линзы под свои задачи

  • Бег, фитнес, спортзал: Acuvue Oasys 1-Day, MyDay, Dailies Total 1. Высокий Dk/t обеспечивает кислород при нагрузках, стабильная посадка не даёт линзе смещаться.
  • Путешествия и перелёты: ADRIA GO, Dailies Total 1, BioTrue ONEday. Не нужен раствор и контейнер — идеально для дороги. Увлажнение компенсирует сухой воздух в самолёте.
  • Вождение в сумерках: ADRIA GO, Acuvue Oasys 1-Day. HD-оптика и высокая контрастность при переменном освещении.
  • Активный отдых на природе: Acuvue Oasys 1-Day, ADRIA GO, MyDay, BioTrue ONEday. UV-защита + увлажнение — важная комбинация на свежем воздухе.

Выбор линз — индивидуальный процесс. Рекомендуем начать с пробной пары: большинство производителей предлагают упаковки по 5–10 штук. Только врач может подобрать оптимальные параметры (радиус кривизны, диаметр, оптическую силу).

*Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом

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30 июня 2026, 13:32
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