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Спорт
Мокрая Туктамышева выставила напоказ грудь

Мокрая Туктамышева выставила напоказ грудь

Елизавета Туктамышева отдыхает на Мальдивах, откуда делится жаркими снимками.
прочитано 430 раз

В своем инстаграм-аккаунте фигуристка разместила ряд смелых фото. Отдыхом с подругами спортсменка наградила себя за прекрасный сезон. Елизавета Туктамышева взяла серебро на чемпионате мира.

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Сюжеты Фигурное катание

Откровенные кадры еще раз подтверждают статус секс-символа 24-летней звезды льда. Среди них снимок с оголенной попой в купальнике и фото в мокрой майке, через которую просвечивается ее грудь.

Поклонники осыпают спортсменку комплиментами, отмечая ее смелость и великолепную фигуру. Отметим, ранее Елизавета Туктамышева снялась в эротической фотосессии для мужского журнала.

Напомним, что фигуристка известна своим "стриптизом" на выступлении. Как писали "Дни.ру", ранее Елизавета Туктамышева говорила, что для нее без любви нет ни счастья, ни вдохновения на какие-либо дела. При этом сердце спортсменки сейчас не занято. Но из-за одиночества девушка не расстраивается. У нее есть целая армия поклонников, и мужским вниманием она явно не обделена.

Звезда льда имеет две золотых медали. Серебро Елизавета Туктамышева взяла на соревнованиях в Токио несколько лет назад. Есть в копилке спортсменки и две бронзовые медали.

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Фото: Naoki Morita/ AFLO/ www.globallookpress.com
Автор: 14 мая 2021, 17:39 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото чемпионки Туктамышевой

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Гость200309
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типичная селфи-куропатка
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