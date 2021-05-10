Туктамышева обнажила ягодицы перед камерой

Молодую фигуристку Елизавету Туктамышеву считают одной из самых ярких звездных девушек не только из-за спортивных достижений. 24-летняя девушка с легкостью покоряет и лед, и мужские сердца. Эффектная брюнетка не стесняется привлекательной внешности и вовсю демонтрирует поклонникам ее достоинства. Сейчас Елизавета Туктамышева отдыхает с подругами на Мальдивах, купаясь в Индийском океане и радуя фанатов жаркими снимками из отпуска.
Впечатляющие кадры чемпионка публикует в историях "Инстаграм". Совсем недавно она поделилась пикантным фото в голубом купальнике. Российская спортсменка легла на живот на берегу Индийского океана, слегка приподняв едва прикрытые плавками ягодицы. Звезда приняла соблазнительное положение, вытянув перекрещенные руки вперед.
Как писали "Дни.ру", ранее фигуристка снималась в романтичной фотосессии на фоне пионов. Елизавета Туктамышева позировала в необычном образе для издания "Собака.ru". Стройная фигура чемпионки заставила россиян приятно взволноваться. Фанаты посвятили девушке множество комплиментов и порадовались ее модельным успехам. Елизавета Туктамышева благодарна поклонникам за восторженные отзывы о ее персоне.
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