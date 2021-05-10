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Шоу-бизнес
Туктамышева обнажила ягодицы перед камерой

Туктамышева обнажила ягодицы перед камерой

Российская спортсменка Елизавета Туктамышева сделала фото в мини-бикини. Знаменитость развлеклась на пляже.
прочитано 592 раза

Молодую фигуристку Елизавету Туктамышеву считают одной из самых ярких звездных девушек не только из-за спортивных достижений. 24-летняя девушка с легкостью покоряет и лед, и мужские сердца. Эффектная брюнетка не стесняется привлекательной внешности и вовсю демонтрирует поклонникам ее достоинства. Сейчас Елизавета Туктамышева отдыхает с подругами на Мальдивах, купаясь в Индийском океане и радуя фанатов жаркими снимками из отпуска.

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 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Впечатляющие кадры чемпионка публикует в историях "Инстаграм". Совсем недавно она поделилась пикантным фото в голубом купальнике. Российская спортсменка легла на живот на берегу Индийского океана, слегка приподняв едва прикрытые плавками ягодицы. Звезда приняла соблазнительное положение, вытянув перекрещенные руки вперед.

Как писали "Дни.ру", ранее фигуристка снималась в романтичной фотосессии на фоне пионов. Елизавета Туктамышева позировала в необычном образе для издания "Собака.ru". Стройная фигура чемпионки заставила россиян приятно взволноваться. Фанаты посвятили девушке множество комплиментов и порадовались ее модельным успехам. Елизавета Туктамышева благодарна поклонникам за восторженные отзывы о ее персоне.

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Елизавета Туктамышева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 мая 2021, 02:21 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото чемпионки Туктамышевой

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Ижевск-Устинов
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Где ягодички удмурточки, мать вашу?!
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