Молодой боксер скончался после полученной в поединке травмы

Молодежный чемпионат мира по боксу, который проходил в Польше, обернулся трагедией. Стало известно, что после получения травмы во время поединка скончался иорданский боец Рашед Аль-Свайсат.
Уточняется, что спортсмен прожил всего два десятка лет. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться правоохранительным органам, передает телеканал "360".
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