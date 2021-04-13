Все дело в попе: Слуцкая раскрыла секрет всех фигуристок

Прославленная фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что гораздо больнее падать просто на улице, чем на льду.

42-летняя знаменитость опубликовала в своем микроблоге в "Инстаграм" пост с размышлениями о падениях на льду, основанными на богатом личном опыте. Фигуристка не понаслышке знает, каково это падать во время соревнований. Для зрителей эти падения всегда кажутся очень страшными и болезненными, однако Ирина Слуцкая считает, что профессиональные спортсмены почти никогда не чувствуют сильной боли в таких случаях.

Бывшая звезда фигурного катания объяснила этот феномен тем, что спортсмены всегда приземляются на одни и те же места и обычно заранее готовы к таким неприятным случаям. В основном это происходит так: человек прыгает, а затем приземляется на ногу, произвольно соскальзывает и садится на попу. В результате удар смягчается и получается почти безболезненно.

Опытная спортсменка не исключает возможность и очень жестких падений на льду, однако женщина уверяет, что в коньках фигуристы чувствуют себя более уверенно, чем на асфальте. Именно поэтому профессионалы больнее всего падают просто на улице, когда идут в самой обычной обуви – такие падения бывают непредвиденными и очень травматичными.

Многие подписчики знаменитости действительно не знали об этой особенности. В комментариях к посту россияне признались, что всегда очень переживают за падения наших спортсменов. Впрочем, некоторых фолловеров Ирина Слуцкая все же не смогла удивить своим секретом – они подозревали, что у всех спортсменов есть "давно набитые места".