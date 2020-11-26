Ирина Слуцкая оказалась прикована к постели: Очнулся – гипс!

Ирина Слуцкая в личном блоге поделались невеселой новостью: фигуристка неудачно упала и теперь закована в гипс. Знаменитость отметила, что с ней все хорошо, и она в руках замечательных врачей.

Спортсменка рассказала, что зимой собиралась вместе с семьей отправиться в Финляндию. Однако, вероятно, в этом году планам не суждено сбыться. Фигуристка не рассказала, как именно она получила травму. "Упал, очнулся – гипс!" – процитировала звезда фразу из "Бриллиантовой руки".

Ирина Слуцкая философски восприняла то, что теперь на какое-то время она оказалась прикована к постели и может передвигаться только с помощью костылей. По словам спортсменки, жизнь порой преподносит неприятные сюрпризы. Она планирует использовать время на больничном для отдыха. Также телеведущая напомнила поклонникам, как важно беречь себя и своих близких.

Подписчики поддержали Ирину Слуцкую и пожелали скорейшего выздоровления. "Ирочка, но как же так, поправляйтесь скорее ,удачи (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ирочка, выздоравливайте поскорей❤️Пусть все наши пожелания прибавят Вам сил. Держитесь, мы с Вами", "Сочувствую. Скорее выздоравливайте", – написали в комментариях.

Напомним, вот уже 17 лет Ирина Слуцкая живет с редким заболеванием – васкулитом. В середине 2000-х звезде спорта врачи поставили диагноз и заявили, что с такими показателями она никогда не сможет иметь детей. Однако благодаря грамотной терапии фигуристка смогла выносить и родить троих наследников.